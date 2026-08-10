Marele regret al carierei lui Mourinho: „Spre seară m-a sunat şi plângea”

În timp ce se pregătește de începerea campionatului spaniol, acolo unde o antrenează pe Real Madrid, José Mourinho (63 de ani) face o serie de dezvăluiri din cariera sa, inclusiv faptul că, în 2013, a semnat un contract pentru a fi succesorul lui Alex Ferguson (84 de ani) la Manchester United.

În ciuda faptului că-și dăduse acordul pentru a-l înlocui pe Ferguson pe banca tehnică a „diavolilor roșii”, Mourinho a făcut cale întoarsă și s-a întors la Chelsea Londra, arată presa engleză. Întorcându-ne în timp, lumea fotbalului mondial primea „șocul” retragerii lui Ferguson, după ce conducea echipa la al 13-lea titlu de campioană a Premier League, într-o perioadă de dominaţie unică a lui Manchester United. De altfel, odată cu plecarea marelui antrenor scoțian, United nu a mai reuşit să revină în fruntea fotbalului englez - Mourinho a fost adus ulterior, petrecând doi ani şi jumătate la conducerea echipei, începând din 2016, dar a dezvăluit într-un nou documentar că acceptase să vină mai devreme: „M-am dus la Chelsea în 2013, dar în acea perioadă s-a întâmplat ceva ce nimeni nu ştie. Cred că pot spune asta pentru că nu rănesc pe nimeni cu adevărul, iar scopul acestei lucrări pe care o realizăm este tocmai acela de a spune adevărul. Când am părăsit Real Madrid, am semnat cu Manchester United pentru a prelua echipa după plecarea lui Sir Alex”.

„Pierderea şansei a fost dramatică”

„Am fost, desigur, foarte flatat, pentru că Manchester United are un farmec incredibil. Când spun că Real Madrid este cel mai mare club din lume, trebuie să spun că Manchester United este foarte, foarte aproape. Dar una este dragostea pentru fotbal, iar alta este dragostea pentru un anumit club. Cred că aceasta este mai puternică decât dragostea pentru fotbal şi, în esenţă, după Real Madrid, aveam nevoie să simt că sunt iubit”, a mai spus antrenorul portughez, în vreme ce Ferguson și-a povestit propria perspectivă: „Spre seară m-a sunat şi plângea. Şi mi-a spus: «Alex, nu pot accepta - mi-am dat cuvântul faţă de Chelsea şi nu am de gând să-mi încalc cuvântul». Motivul pe care mi l-a dat l-am putut înţelege, dar am fost dezamăgit”.

Pe atunci, Mourinho avea o legătură puternică cu Chelsea, pe care o condusese la două titluri de campioană a Premier League, printre altele, în primul său mandat. „Pentru mine, pierderea şansei de a fi antrenorul care să-i succeadă lui Sir Alex Ferguson a fost dramatică”, a spus Mourinho, care este gata de o nouă provocare, de data aceasta în La Liga.