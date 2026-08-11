Popovici zburdă spre finala 100m liber: cel mai bun timp din serii. Reacția lui

David Popovici (21 de ani) n-a avut nici cea mai mică problemă în drumul său spre semifinala probei de 100 de metri liber, calificându-se, marți, după ce a obținut cel mai bun timp din serii, la Campionatul European de natație din Franța, de la Paris.

Cel mai bun înotător al momentului a concurat în ultima serie, înregistrând timpul 47.13 - la aceeași probă au concurat şi Eric Ştefan Andrieş (18 ani) şi Patrick Sebastian Dinu (21 de ani), însă parcursul lor s-a oprit în serii. Semifinalele probei vor avea loc, marți seară, de la 20.32, urmând ca marea luptă din finală să se dispute miercuri seară.

Defilează la două curse la Paris

„Cu cât pare mai ușor, cu atât mai multă muncă a fost depusă, dar asta e și ideea - depui mai multă muncă la antrenament, ajungi la concurs și ideal e să urmeze partea ușoară”, au fost cuvintele lui Popovici „la cald”, potrivit TVR. Întrebat cum își dozează efortul pentru serii, semifinală și finală, David Popovici a glumit: „Dacă îți spun, va trebui să te omor”. „E un concurs unde am zis să încep un pic mai tare, pentru că sunt mai pregătit decât în alți ani și să îmi testez capabilitățile. încă din prima cursă”, a mai spus sportivul din țara noastră.

Remarcabilul Popovici va mai avea o probă în calendar, cea de 200 de metri liber, programată pe 13 august, respectiv 14 august. Reamintim că delegația României reunește 11 sportivi, „cap de afiș” fiind David Popovici, dublu campion mondial în 2022 și 2025, campion european în 2022 și 2024 și medaliat cu bronz în proba de 100 de metri liber. Țara noastră a cucerit prima medalie, chiar una de aur, sâmbătă, la sărituri de la mare înălțime, prin Cătălin Preda (35 de ani).