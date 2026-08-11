David Popovici s-a calificat fluierând în finala 100 metri liber. Când își apără aurul

David Popovici (21 de ani) a reușit calificarea în finala probei de 100 de metri liber, marți seară, la Campionatul European de natație din Franța, de la Paris, reușind timpul de 46,72, câștigând semifinalele - anterior, în dimineața aceleiași zile, se remarcase având cel mai bun timp din serii.

Cel mai bun înotător al momentului s-a calificat în finală fluierând, consemnând recordul competiției și fiind pregătit să-și apere aurul european. Lupta pentru medalie în proba din Franța, la Paris, va fi în cursul serii de miercuri, seară, de la 19.52.

„A fost bine, a decurs cum trebuie. Totuși, la ce îmi stă mintea acuma e pe refacere, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am scos, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac, mâine. E abia semifinala”, a declarat sportivul din țara noastră, care puncta cum a trăit calificările din serii, înainte de penultimul act al competiției: „S-a simțit bine. Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt foarte bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor”.

Se luptă la două capete la Europeanul de la Paris

Totodată, Popovici va mai avea o probă în calendar la Campionatul European, cea de 200 de metri liber, programată pe 13 august, respectiv 14 august. Reamintim că delegația României reunește 11 sportivi, „cap de afiș” fiind chiar David Popovici, dublu campion mondial în 2022 și 2025, campion european în 2022 și 2024 și medaliat cu bronz în proba de 100 de metri liber. De remarcat faptul că țara noastră a cucerit prima medalie, chiar una de aur, în weekend, sâmbătă, la sărituri de la mare înălțime, prin Cătălin Preda (35 de ani).