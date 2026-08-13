 Cristina Spătar, siluetă de viespe în vacanța din Italia. Cât de bine s-a simțit vedeta în țara sufletului ei
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Cristina Spătar, siluetă de viespe în vacanța din Italia. Cât de bine s-a simțit vedeta în țara sufletului ei

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La cei 54 de ani ai săi proaspăt împlinit vara asta, Cristina Spătar arată într-un mare fel! Iar pozele din recenta vacanță în Italia, acolo unde a fost cu familia, confirmă din plin acest lucru.

Cristina Spătar, alături de fiul ei, Albert
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Cristina Spătar, alături de fiul ei, Albert

Artista are o talie de viespe pe care o afișează așa cum trebuie și în pozele de la plajă. 

Cristina Spătar a fost în vacanță în Italia cu cei doi copii ai săi, la sora ei, Narcisa, și a petrecut câteva zile pe relaxare, cu mâncare bună și dietă mediteraneană.

„Am fost în vacanță cu sora mea și cu copiii, sora mea e în Italia, stă acolo, am fost la ea, la mare, cu copiii. În ciuda faptului că Aida, fetița mea, nu s-a simțit bine, presupunem că a făcut o ușoară insolație, ne-am simțit bine alături de sora mea și de verișoarele lor. Ne-am bucurat de o companie plăcută, plajă, dietă mediteraneană, am fost la un castel drăguț, am servit, printre preparatele lor tradiționale, vită, pește proaspăt, fructe de mare. Am plecat de acasă cu 55 de kilograme, am reușit să mă mențin. Doar când am venit acasă am făcut 56 de kilograme”, ne-a spus vedeta exclusiv pentru Click!

Cristina Spătar se menține în formă prin multă mișcare, sport, merge la sală, înoată în piscina proprie de acasă, mănâncă multe fructe și legume proaspete, pepene și este fan porumb fiert. 

„Fac mișcare pe cât se poate în sala de sport, atât cât îmi permit mie genunchii"

Albert, băiatul mai mare al vedetei este pasionat de gătit și aproape in fiecare zi adoră să prepare rețete la aparatul performant Thermomix, un robot adevărat care ajută pasionații de cooking și le ușurează treaba în bucătărie.

„Pe timp de vară fac mișcare pe cât se poate în sala de sport, atât cât îmi permit mie genunchii, am improvizat și  acasă la mansardă o mini sală de sport, încercăm să mâncăm cât mai ușor posibil, fructe, legume, pepene. Eu sunt o mare iubitoare de porumb fiert, am piața aproape, am acasă o piscină care mă ajută să-mi împrospătez bronzul, înot, fac mișcare aproape în fiecare dimineață. Îmbinăm zilele de meditații, anul ăsta avem un an mai greu la școală, Aida are 14 ani și jumătate, o să treacă în clasa a 8-a, și Albert are 17 ani, trece clasa a 11-a. Îmi place să gătesc cu Albert, fiul meu, facem aproape zilnic rețete noi la aparatul Thermomix. Chiar aseară am făcut un sos bun cu pește și orez. Albert e pasionat de gătit, el e inițiatorul și e foarte fericit că amprimit cadou acest robot de cooking super performant!”, ne-a mai declarat Cristina Spătar care pregătește acum noi proiecte muzicale împreună cu trupa ei.

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