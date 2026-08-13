 Clipe grele pentru Alexandra Stan după naștere. Complicațiile care au trimis-o la Terapie Intensivă
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FotoClipe grele pentru Alexandra Stan după naștere. Complicațiile care au trimis-o la Terapie Intensivă

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Momente grele pentru Alexandra Stan. La trei zile după naștere, cântăreața a făcut mărturisiri urmăritorilor ei și a vorbit despre complicațiile avute. Aceasta a suferit o operație grea de cezariană, fiind nevoie de monitorizare continuă.

Alexandra Stan. Foto: Instagram
Alexandra Stan. Foto: Instagram

Pe cât de mare e bucuria, pe atât de mari au fost și riscurile. Artista a adus- pe lume pe micuța Eva pe data de 10 august, însă nu i-a fost ușor. Aceasta s-a confruntat cu momente dificile din punct de vedere medical. Ce a spus aceasta fanilor ei.

Momente dificile pentru Alexandra Stan după naștere

Vedeta nu a dat multe detalii despre starea ei de după naștere, însă joi, 13 august, aceasta a venit cu câteva detalii. Alexandra Stan a avut nevoie de medici pentru a se recupera, dar și de liniște. Astfel, ea le-a spus urmăritorilor săi că operația de cezariană a fost una cu complicații și a stat o zi la secția de terapie intensivă.

„Ia uite, Sorana! A venit Oana și după o operație de cezariană cu complicații și 24h la Terapie Intensivă, asta este primul muls! Apropo de importanța consultanței în lactație și dovada vie că răbdarea și implicarea consultantului face minuni!”, a mărturisit Alexandra Stan în mediul online.

Fotografia care a emoționat tot internetul

Mai mult decât atât, cântăreața a lăsat pe InstaStory și un mesaj de recunoștință. Aceasta a adăugat o fotografie extrem de emoționantă, ce surprinde un moment unic în viața unei femei. Vedeta l-a surprins pe iubitul ei, Ștefan Oprea, care își ținea fetița la piept. În acest context, Alexandra Stan a ținut să le mulțumească tuturor celor care au ajutat-o să treacă prin aceste momente grele.

„Salutare, tuturor! Vă mulțumesc pentru că ne respectați intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație grea, dar cu ajutorul medicilor mei, al familiei mele și cu voia lui Dumnezeu, suntem cu toții aici. Sănătoși și pregătiți pentru această nouă provocare! Abia aștept să vă povestesc mai multe despre asta curând! Tot ce știu este că nu aș fi putut reuși fără tine! Ștefan, sunt recunoscătoare!”, a transmis cântăreața.

Ștefan Oprea o ține la piept pe micuța Eva. Foto: Instagram
Ștefan Oprea o ține la piept pe micuța Eva. Foto: Instagram

Nu sunt primele probleme medicale pe care artista le-a avut

Din păcate, Alexandra Stan s-a mai confruntat cu probleme medicale de-a lungul sarcinii. Aceasta a descoperit atunci că are un hematom și placenta praevia, două complicații care ar fi putut duce la pierderea copilului. 

„Eu am avut un hematom la începutul sarcinii, care era destul de mic, nu prezenta riscuri, nu am avut sângerări. După care, după vreo 2-3 săptămâni, la următorul control, crescuse destul de mare, devenise de 5-6 centimetri diametru. Am făcut tratament foarte puternic cu hormoni, cu progesteron de 3 feluri – ovule, injecții în burtă și pastile. Într-un final, a dispărut”, a spus ea pe Instagram în urmă cu patru luni.

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