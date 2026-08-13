 De ce Mihai Trăistariu nu suferea când Ceaușescu stingea lumina: „Ne conectam clandestin.” Cât plătește curentul în 2026?
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De ce Mihai Trăistariu nu suferea când Ceaușescu stingea lumina: „Ne conectam clandestin.” Cât plătește curentul în 2026?

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Nu suntem departe, în contextul actualei crize energetice, de anii cenușii ai comunismului, când Nicolae Ceaușescu ne stingea lumina cu orele. Însă, cum românul e inventiv, iată că și familia săracă a lui Mihai Trăistariu, cu șase suflete, găsise o soluție pentru a nu mai sta, pe întuneric, în casă. Solistul ne-a povestit, exclusiv pentru Click!, despre acele vremuri cu mari restricții.

Mihai Trăistariu avea lumină în apartament și când era pană de curent
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Mihai Trăistariu avea lumină în apartament și când era pană de curent

Mihai Trăistariu, salvat de fratele electronist

Mihai Trăistariu își laudă fratele cel mare, care, în „Epoca de Aur”, reușise să găsească o soluție tehnică, pentru a nu mai rămâne, pe întuneric, în apartamentul lor din Piatra-Neamț:

„Mi-amintesc de acele vremuri, a fost groaznic, o fost o perioadă chinuitoare, noi stăteam în Piatra-Neamț, eram 6 suflete în casă. Am un frate care a făcut la Iași liceul de electronică și apoi a facultatea de electrotehnică și nu știu cum a învățat el o șmecherie, a făcut un minigenerator, care se încărca ziua, și seara producea lumină, o oră sau două.

Apoi, se conecta clandestin, pe furiș, la rețeaua din casă, așa că, atunci când se lua lumina, treceam pe generator. O perioadă din comunism așa ne-am descurcat. A venit el cu această soluție. Lumina se lua automat, în tot orașul, în toată țara, ca să se facă economie”, spune el, exclusiv pentru Click!

„Ne făceam temele până în ora 18.00”

Mihai Trăistariu și frații lui se grăbeau însă să-și termine lecțiile atâta vreme cât Soarele era sus, pe cer, pentru a nu merge, a doua zi, la școală, cu temele nefăcute:

„Oricum, eu și frații mei ne făceam temele până în ora 18.00, pe lumină. Ne uitam la televizor și, da, se mai întrerupea curentul, mai ales după ora 20.00. Oricum, la acea vreme, erau numai câteva emisiuni, îl mai vedeai pe Ceaușescu, la știri, și mai dădeau câte un film”, ni s-a confesat Mihai Trăistariu, exclusiv pentru Click!

Cât plătește, în 2026, factura la curent, pentru cele 6 garsoniere din Mamaia Nord?

Mihai Trăistariu mai susține că, nici în această perioadă, în plină criză energetică, nu le poate impune turiștilor, cazați în cele 6 garsoniere, ale sale, de pe Litoral, să stingă lumina sau să nu mai facă duș, după ce revin de la plajă:

„Cunosc oameni care fac economie drastică, mai ales bătrânii. Închid becurile la ora 20.00, se culcă la ora la care se culcă și găinile și se spală rar, numai ca să facă economie la apă și la curent. De ce acum ni se cere să facem tot noi, cetățenii, economie? Oricum, nimeni nu mai face risipă, ca să plătească mult.

„Și eu îmi deschid aerul condiționat, la hotel, ca să pot respira”

În plus, cum să le cer eu turiștilor, la garsonierele mele, să facă economie? Mai intram în camere, ca să le duc facturile, și găseam aerul condiționat pornit, deși nu era nimeni acolo, erau la plajă. Eram revoltat, l-am închis.

Dar când am văzut că îmi vine factura la curent de numai 200 de lei, pe lună, pentru fiecare garsonieră, deci 1.200 de lei, mi-am dat seama că nu e foarte mult. La urma-urmei, și eu, când merg la un hotel, îmi deschid aerul condiționat, o oră-două, ca să pot respira, pe caniculă. De fapt, de aceea e și pus acolo, fiecare să consume cât are nevoie”, a mai menționat el, exclusiv pentru Click!

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