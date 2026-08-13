 Salma Hayek a devenit bunică! Imagine adorabilă alături de nepoțel
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Salma Hayek a devenit bunică! Imagine adorabilă alături de nepoțel

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Salma Hayek (59 de ani) a devenit oficial bunică! Fiul vitreg al actriței, François Pinault Jr. (29 de ani), și partenera sa, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck (23 de ani), au anunțat venirea pe lume a băiețelului lor, François, în urmă cu aproximativ o lună.

Salmei Hayek i s-a îndeplinit visul de a avea nepoți (Foto: Profimedia)
Salmei Hayek i s-a îndeplinit visul de a avea nepoți (Foto: Profimedia)

Lara a publicat pe Instagram mai multe fotografii de familie din prima lună petrecută alături de bebeluș și l-a numit pe François Jr. „soțul meu”, confirmând astfel, aparent, că cei doi s-au căsătorit în secret. Cuplul își anunțase logodna la începutul acestui an.

„Soțul meu (cel mai cool François din lume) și fiul nostru (cel mai drăgălaș François din lume)... prima noastră lună ca părinți”, a scris ea în descrierea fotografiilor.

Printre imaginile publicate se află și una în care Salma își ține nepotul în brațe, în timp ce tatăl copilului stă alături de ea. Nașterea bebelușului marchează un nou capitol pentru actriță, cu doar câteva săptămâni înainte ca aceasta să împlinească 60 de ani, pe 2 septembrie.

Salma Hayek este topită după nepoțelul ei (Foto: Instagram)
Salma Hayek este topită după nepoțelul ei (Foto: Instagram)

Salma, care deține o avere de 200 de milioane de dolari, este căsătorită din 2009 cu François-Henri Pinault (64 de ani), tatăl lui François Jr.  Salma Hayek și soțul ei au împreună o fiică, Valentina Paloma Pinault (18 ani). 

Salma Hayek și-ar fi dorit să aibă mai mulți copii

Actrița a spus în trecut că și-a dorit să aibă mai mulți copii, însă a considerat o binecuvântare faptul că soțul ei mai are trei copii, cu care are o relație apropiată.

Întotdeauna mi-am dorit să am mulți copii, dar nu am putut”, a explicat ea. „Corpul meu a reușit, ca printr-un miracol, să-mi ofere unul. Marea binecuvântare pe care am avut-o este că soțul meu mai are trei copii. Așa că eu am patru. Și sunt cu toții atât de diferiți”, a declarat Salma Hayek în trecut. 

François-Henri, fostul CEO al grupului de lux Kering, care deține branduri precum Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen și Bottega Veneta, are patru copii cu trei femei diferite.

François Jr. și Mathilde sunt copiii săi cu fosta soție, designerul francez Dorothée Lepère, iar fiul său, Augustin James, s-a născut în urma relației cu supermodelul Linda Evangelista. În 2007, François-Henri și Salma au devenit părinții Valentinei. Omul de afaceri este un tată foarte implicat în viața celor patru copii ai săi.

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