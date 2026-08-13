 Patrick, fiul lui Cristi Borcea, acuzat că a pătruns în locuința fostei iubite și a agresat-o. A fost pus sub monitorizare electrică
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Patrick, fiul lui Cristi Borcea, acuzat că a pătruns în locuința fostei iubite și a agresat-o. A fost pus sub monitorizare electrică

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Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, a fost pus sub monitorizare electronică. Judecătoria Sectorului 6 a emis un ordin de protecție, pentru o perioadă de 6 luni, după ce acesta a intrat în locuința fostei iubite și ar fi agresat-o, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Fiul lui Cristi Borcea este monitorizat/sursă foto: arhivă
Fiul lui Cristi Borcea este monitorizat/sursă foto: arhivă

Acuzațiile aduse lui Patrick Borcea

Potrivit sesizării oficiale, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul ar fi amenințat-o pe femeie și ar fi agresat-o fizic. Ulterior, acesta ar fi părăsit locuința, luând cu el cheile apartamentului și ale autoturismului persoanei vătămate. În urma verificărilor, bărbatul s-a prezentat la Secția 20 Poliție, unde a predat cheile.

„Având în vedere aspectele sesizate și pentru prevenirea unor eventuale acte de violență, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, cu monitorizare electronică, față de bărbatul în cauză”, precizează Poliția. Ulterior, Judecătoria Sectorului 6 a emis un ordin de protecție pentru o perioadă de șase luni.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru infracțiunile de amenințare, lovire sau alte violențe și furt calificat.

Potrivit DGPMB, incidentul a fost semnalat pe 1 august, când femeia a sunat la 112 și a anunțat că, după ce a plecat pentru scurt timp de la domiciliul din Sectorul 6 fără a asigura ușa, la întoarcere și-a găsit fostul concubin în interiorul locuinței.

Fiul lui Cristi Borcea are un istoric de violențe

Potrivit publicației Anchetatorii, Patrick Borcea are antecedente violente. 

În toamna anului 2025, într-un club de lux din Herăstrău, la petrecerea Cristinei Bădănoiu - fosta parteneră a fostului ministrului de Interne Gabriel Oprea - Patrick Borcea a provocat un incident violent.

Fără un motiv clar, acesta l-ar fi lovit peste cap pe un cetățean italian aflat la o masă alăturată. Reacția nu a întârziat: mai mulți membri ai grupului italian au ripostat, iar clubul s-a transformat într-un haos de mese răsturnate, scaune aruncate și pahare sparte, episod în care ar fi fost implicat și milionarul Andrei Drăghici.

Patrick Borcea, în vârstă de 28 de ani, este cel mai mare dintre cei șase copii ai lui Cristi Borcea. Omul de afaceri are 3 copii din prima căsătorie, cu Mihaela Borcea: Patrick (28 de ani), Melissa (22 de ani) și Angelo (23 de ani). 

George Alexandru (14 ani) și Gloria (11 ani) sunt copiii lui Cristi Borcea și Alinei Vidican. Mai mult, Cristi Borcea are și o fiica din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu. Andreina Carolyn Christine are aproximativ 18 ani. 

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