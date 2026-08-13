 Angajat concediat pentru că a băut 3 cafele de 2,97 euro. Compania trebuie să-i plătească despăgubiri de 21.000 de euro
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Angajat concediat pentru că a băut 3 cafele de 2,97 euro. Compania trebuie să-i plătească despăgubiri de 21.000 de euro

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O companie din Spania trebuie să plătească 21.000 de euro unui fost angajat, după ce l-a concediat e motiv că a băut trei cafele în valoare de 2,97 euro, ce nu mai erau bune pentru vânzare. Instanța a decis că s-a produs o concediere abuzivă.

Angajat concediat pentru 3 cafele de nici 3 euro. Foto. magnific.com
Angajat concediat pentru 3 cafele de nici 3 euro. Foto. magnific.com

Totul a pornit de la faptul că bărbatul a decis să consume trei cafele espresso, în valoare de 0,99 cenți fiecare, produse care trebuiau scoase din vânzare. De obicei, în aceste cazuri marfa este dusă la depozit, verificată și distrusă. Patronii companiei l-au concediat după ce acesta nu a urmat protocolul și a decis să le consume el.

Concediat pentru trei cafele

Angajatul era acolo din 2017, iar în 2025 a fost concediat disciplinar. De atunci, a început o bătălie în instanță. Înalta Curte de Justiție (TSJ) din Țara Bascilor a concluzionat că aici a fost vorba de o concediere abuzivă, conform eleconomista.es. 

Deși nu i s-a interzis niciodată în mod explicit și nu a fost avertizat că nu are voie să consume produse rechemate, i s-a dat o scrisoare de concediere disciplinară tocmai din acest motiv, deoarece existau camere de supraveghere în magazin și depozit și a fost prins bând cafeaua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Despăgubiri pentru fostul angajat de 21.000 de euro

Instanța a decis ca magazinul să-i plătească despăgubiri de 21.016,98. În cazul în care societatea optează pentru reintegrare, aceasta ar trebui să plătească salariile de procesare în valoare de 87,85 euro pe zi de la data concedierii până la notificarea sentinței.

În același timp, reprezentanții supermarketului susțineau că prin consumul acelor trei cafele, angajatul a făcut un „act neloial”, deoarece datoria acestuia este de a „proteja și respecta proprietatea companiei” și de a nu dispune unilateral de proprietatea altor persoane.

Cu toate acestea, judecătorii Înaltei Curți de Justiție a Țării Bascilor consideră că acest lucru nu constituie însușire ilegală a produselor companiei. Mai mult decât atât, în contractul colectiv de muncă semnat nu se specifică o astfel de abatere, pentru care el a fost concediat.

Angajat dat afară pentru două bomboane

Nu este primul caz de acest fel. Un bărbat tot din Spania a fost dat afară după ce a mâncat două bomboane dintr-un lot de produse deteriorate, ce urmau să fie aruncate. Acesta lucra acolo din 2021, iar în 2024 a rămas fără loc de muncă. Și aici, judecătorii au stabilit că că sancțiunea aplicată de angajator a fost excesivă și nejustificată.

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