Cele mai bune 5 schimbări pe care le poți face la locuința ta, pentru a-ți îmbunătăți fiecare zi. Ce spun experții în design interior

De la întreținerea de rutină până la problemele mai urgente, a deține o locuință implică o mare responsabilitate. Dar ce-ar fi dacă ai putea avea o relație mai armonioasă cu spațiul tău? Ce-ar fi dacă schimbările pe care le aduci locuinței tale ar putea contribui, de asemenea, la îmbunătățirea spațiului tău și a stării tale generale?

Lumină cât mai multă în camere

„Iluminatul influențează aproape tot ceea ce facem acasă, cum ar fi munca, gătitul și chiar relaxarea seara”, explică Brian Meussner, președintele Mr. Handyman, o companie din cadrul Neighborly. „Modernizarea sistemului de iluminat, inclusiv prin instalarea de becuri inteligente și corpuri de iluminat cu senzori de mișcare, poate oferi un sentiment de confort și o siguranță sporită”.

Înainte de a începe să cheltuiți sume mari pe becuri inteligente sau corpuri de iluminat cu senzori de mișcare, asigurați-vă că aveți la bază elementele esențiale. În timp ce zonele destinate relaxării, precum dormitorul și camera de zi, pot beneficia de un iluminat stratificat, bucătăria dvs. va avea nevoie de iluminat funcțional, potrivit Good house keeping.

Ușa garajului, automatizată

Michael Brickner, președintele Precision Garage Door Service, o companie din cadrul Neighborly, afirmă că cele mai bune îmbunătățiri vor avea loc în spațiile pe care le folosiți zilnic, dar pe care adesea le treceți cu vederea.

Ai putea vopsi ușa de garaj pentru a face intrarea și ieșirea o experiență mai plăcută din punct de vedere estetic, dar Brickner spune că cele mai mari avantaje apar atunci când conectezi sistemul de deschidere la rețeaua Wi-Fi a casei.

„Acest lucru le permite proprietarilor să deschidă, să închidă și să verifice starea ușii de garaj indiferent unde s-ar afla”, explică el. „Acest lucru va contribui la sporirea securității și siguranței, în special pentru cei care s-au întors acasă cu mașina doar pentru a verifica dacă ușa de garaj este închisă”.

Automatizarea casei la general

Ben Kolo, de la Mr. Electric din Iowa Centrală, o companie din cadrul Neighborly, afirmă că spațiile inteligente câștigă tot mai multă popularitate.

„Dispozitive precum întrerupătoarele inteligente, variatoarele de intensitate luminoasă, sistemele de iluminat programabile, soneriile video, prizele inteligente și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice contribuie la simplificarea sarcinilor cotidiene”, explică el. „Acestea le oferă proprietarilor un control mai mare asupra locuințelor lor”.

Actualizează-ți casa în funcție de vârstă

Când majoritatea oamenilor se gândesc la îmbunătățirile aduse locuinței, de obicei au în vedere dotările sofisticate care le vor îmbunătăți viața acum. Cu toate acestea, Meussner vă încurajează să priviți mai departe.

Având în vedere creșterea popularității locuințelor multigeneraționale și a spațiilor independente pentru locuitorii în vârstă, accesoriile adaptate vârstei reprezintă un cadou pentru viitorul vostru.

„Îi ajutăm pe adulții în vârstă, pe cei ai căror copii au plecat de acasă și pe cei cu probleme de mobilitate să-și facă locuința accesibilă și mai ușor de parcurs”, spune el. „Unele îmbunătățiri pot spori independența proprietarilor și le permit să rămână mai mult timp în casele lor”.

Baia este unul dintre cele mai comune locuri în care se pot instala accesorii adaptate vârstei, precum scaune de toaletă înalte, bare de sprijin și pardoseli antiderapante; cu toate acestea, proprietarii își pot crea, de asemenea, o bază accesibilă cu rampe și uși mai largi.

Un perimetru protejat împotriva dăunătorilor

Oricine are un spațiu în aer liber știe cât de obositor poate fi să te aperi de insecte și rozătoare, motiv pentru care s-ar putea să vrei să investești într-un plan de combatere a dăunătorilor.

„Serviciile periodice de pulverizare a barierelor de protecție fac o diferență semnificativă în modul în care proprietarii își folosesc spațiile în aer liber”, explică Shannon Harlow-Ellis de la Mosquito Joe, o companie din cadrul Neighborly. „Nu mai trebuie să-și facă griji că nu-și vor putea folosi curtea din cauza țânțarilor și a altor dăunători enervanți”.

Se pare că protejarea spațiului exterior poate fi benefică și pentru interior. Harlow-Ellis afirmă că, dacă îți construiești o fortăreață de neclintit – cel puțin împotriva dăunătorilor – este mai puțin probabil să te confrunți cu dăunători în bucătării, băi, garaje și spații de locuit.