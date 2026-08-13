 Ce plan a avut o familie pentru a fenta taxele de autostradă din Franța timp de mai multe luni. Cum au fost prinși și ce amendă au plătit
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Ce plan a avut o familie pentru a fenta taxele de autostradă din Franța timp de mai multe luni. Cum au fost prinși și ce amendă au plătit

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familie britanică a reușit să evite plata taxelor de autostradă din Franța timp de mai multe luni, până când comportamentul lor neobișnuit a atras atenția operatorilor. Poliția i‑a oprit în apropiere de Besançon, nu departe de granița cu Elveția, moment în care au fost obligați să achite întreaga datorie acumulată.

O familie a încercat să fenteze taxe la vamă/sursă foto: arhivă
O familie a încercat să fenteze taxe la vamă/sursă foto: arhivă

Pentru familia britanică, tentativa de a economisi câteva sute de euro s‑a transformat într‑o factură de câteva mii.

Cum circula familia

Familia a traversat Franța în trei mașini și, potrivit presei locale, a reușit să evite plata taxelor pentru o perioadă îndelungată. La punctele de taxare, unul dintre membri cobora din vehicul, ridica manual bariera și permitea trecerea tuturor celor trei autoturisme, după care se urca înapoi în propria mașină, potrivit publicației Blic.

Totul a funcționat până când operatorul autostrăzii A36 a observat că același tipar se repeta pe sectorul său. După raportare, poliția franceză a urmărit situația la următorul punct de taxare, unde comportamentul s‑a repetat identic.

„Persoana a coborât din unul dintre cele trei autoturisme, a ridicat bariera pentru a permite trecerea vehiculelor, apoi s‑a urcat din nou în mașină”, au declarat surse din poliția locală,

Cetățenii britanici au fost opriți în scurt timp în apropiere de Besançon. Verificările au arătat că, în lunile în care au traversat Franța, acumulaseră o datorie de aproximativ 3.000 de euro. Spre deosebire de o amendă rutieră obișnuită, în acest caz familia a achitat întreaga sumă a taxelor neplătite chiar în aceeași zi.

Franța va schimba metoda de plată

Incidentul are loc într-un moment în care Franța trece treptat la sistemul de plată electronică, fără puncte de taxare clasice și fără bariere. Noul mecanism, cunoscut sub numele de „free flow”, permite vehiculelor să circule fără oprire, în timp ce trecerea este înregistrată prin camere și alte sisteme automate.

Autostrada A14 a adoptat acest model în iunie 2024, iar pe A13, între Paris și Normandia, eliminarea vechilor stații de taxare a fost finalizată în martie 2025. Sistemul fluidizează traficul, dar creează și oportunități pentru șoferii care încearcă să evite plata. În ultimii ani, autoritățile franceze au consemnat diverse tentative de a ocoli noul mod de taxare.

Noul sistem accelerează traficul, însă creează și oportunități pentru șoferii care încearcă să evite plata taxelor. În ultimii ani, autoritățile franceze au documentat diverse metode prin care unii conducători auto au încercat să păcălească mecanismele de taxare.

Nu este singurul caz de acest fel

Familia britanică nu este singurul caz de pe autostrada A36. Anterior, pe aceeași rută, a fost depistat un șofer care, timp de luni întregi, trecea prin punctele de taxare lipit de vehiculul din față, profitând de deschiderea barierei. Camerele au înregistrat fiecare trecere, iar datoria acumulată a ajuns la aproximativ 9.000 de euro.

Șoferii străini trebuie să fie atenți și la alte reguli din Franța. În numeroase orașe există zone cu emisii reduse, iar accesul în anumite perimetre este permis doar vehiculelor care au eticheta „Crit’Air”. De aceea, cei care tranzitează Franța cu mașina ar trebui să verifice din timp modul de colectare a taxelor, regulile sistemului electronic și cerințele locale privind circulația autovehiculelor.

Cum se pedepsește neplata la punctele de vamă

În majoritatea țărilor, neplata taxelor la vamă este tratată ca o încălcare a legislației rutiere sau vamale. De regulă, autoritățile notează trecerea vehiculului, fie prin camere, fie prin sistemele electronice de înregistrare, iar datoria începe să se acumuleze automat.

Dacă nu achiți taxa pe loc, fie primești o amendă, fie ți se emite o notificare ulterioară, care include atât valoarea taxei, cât și penalități sau costuri administrative.

În unele state, neplata repetată poate duce la sancțiuni mai severe: blocarea accesului în anumite zone, interdicția temporară de circulație, executarea silită a datoriei sau chiar reținerea vehiculului în situații extreme.

La trecerile de frontieră unde există taxe obligatorii, refuzul sau evitarea plății poate duce la oprirea imediată de către poliția de frontieră. În astfel de cazuri, șoferul este obligat să achite pe loc suma datorată, iar autoritățile pot aplica și o amendă suplimentară.

În țările cu sisteme electronice de taxare,  neplata nu oprește fizic vehiculul, dar este înregistrată automat, iar datoria crește cu fiecare trecere. Când vehiculul este identificat, proprietarul este obligat să achite integral suma, uneori chiar în aceeași zi, exact cum s‑a întâmplat în cazul familiei britanice.

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