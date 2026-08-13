Declarațiile șoferului care a ucis doi turiști în centrul Brașovului, după ce ar fi avut o criză epileptică la volan: „Mi s-a rupt filmul”

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a pierdut controlul volanului în seara de marți, 11 august, moment în care a pătruns pe trotuar și a izbit un grup de pietoni, chiar în centrul Brașovului. Două persoane au murit, iar a treia a ajuns în stare critică la spital. Primele sale declarații au fost surprinse de Antena 3.

Șoferul nu își amintește când a intrat în sensul giratoriu

Bărbatul de 50 de ani susține că și-a pierdut cunoștința chiar înainte de a intra cu autoturismul în sensul giratoriu și că s-a trezit abia la spital. Mărturia sa, surprinsă în imagini puse la dispoziție de familia tânărului din Piatra Neamț care a murit în accident, arată că ar fi copleșit de cele întâmplate.

Șoferul spune că îi pare profund rău și că este pregătit să răspundă în fața legii. Nu știe să fi avut probleme medicale, iar în momentul tragediei se îndrepta spre locul unde trebuia să-și ia copilul de la antrenament. El a mai spus că are permisul de 18 ani, iar în 33 de ani de șoferie a avut o singură amendă de circulație, după ce ar fi depășit un tir.

„Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere, nu am avut nicio problemă cu permisul. O dată mi-au luat permisul pentru că am depășit un TIR și o dată am avut o amendă de circulație, în 33 de ani de permis”, a explicat șoferul.

El a mai spus rudelor turistului român decedat că nu își amintește nimic din ceea ce s-a întâmplat, nici momentul în care a trecut fulgerător prin sensul giratoriu.

„Nu știu... Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital cu poliția lângă mine. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratoriu. Eu am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu. Ați văzut cât e bordura acolo? Dacă aș fi fost conștient m-aș fi băgat pe acolo?”, mai spune bărbatul.

Șoferul a suferit câteva leziuni, prin care câteva coaste rupte, însă a refuzat internarea pe motiv că nu consideră că ar merita să fie tratat.

Șoferul care a urcat cu mașina peste sensul giratoriu și a ajuns pe trotuar, lovind trei turiști, este cercetat în libertate. El a fost supus și unei expertize psihiatrice.

Acum 11 ani, bărbatul era un erou

În urmă cu 11 ani, în timpul unui concediu la Neptun, șoferul a intervenit pentru a salva de la înec un turist care nu știa să înoate și fusese luat de valuri. Gestul său a fost intens mediatizat la vremea respectivă, iar el a fost considerat un erou, potrivit BizBrașov.

Conducătorul auto în vârstă de 50 de ani ar fi suferit o criză bruscă de epilepsie chiar înainte de a intra în sensul giratoriu, pierzând complet controlul asupra vehiculului, conform Digi24.

Cine este Alexandru, turistul din Piatra Neamț care a murit

Alexandru este unul dintre tinerii morți în accidentul provocat de un șofer de 50 de ani, în centrul Brașovului. Alexandru avea 26 de ani și urma să-și sărbătorească ziua de naștere într-o săptămână.

„Copile, ce drum ai avut și ce blestem te-a urmărit de ai plecat așa tânăr? Aveai planuri, vise și un drum lung în față și o fată ce te iubește până la cer și înapoi. Drum lin și plin de lumină copile”, a scris mama iubitei lui Alexandru pe Facebook.

Iubita sa a transmis, de asemenea, un mesaj pe rețelele de socializare: „

„Ai fost un om atât de plin de viață și ai avut o bunătate pe care mulți oameni nu o întâlnesc în 10 persoane adunate la un loc. M-ai iubit atât de frumos încât uneori mi se părea că trăiesc un basm.

Mi se sfâșie inima când trebuie să vorbesc de tine la trecut, nu prezent, nu viitor ... doar trecut ... un trecut mult prea frumos ca să se termine atât de repede.

Sper din inimă, băiatul meu cu ochii ca marea, că acolo unde te-ai dus tu nu mai există nici durere, nici lacrimi, nici supărări”, a scris iubita lui, potrivit Wowbiz.

Potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului Județean Brașov, Alina Cristea, pacientul este conștient, cooperant și stabil, iar tratamentul continuă să-i fie aplicat, conform Radio România Brașov.

Turistul german este singurul supraviețuitor dintre cele trei persoane lovite în plin de un autoturism scăpat de sub control. Doi tineri, unul din Germania, altul din Piatra Neamț, au murit pe loc.