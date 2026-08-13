 Secretul mielului gătit în jurul focului. Tradiția ciobanilor din Creta e păstrată de sute de ani
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VideoSecretul mielului gătit în jurul focului. Tradiția ciobanilor din Creta e păstrată de sute de ani

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În munții Cretei, o tradiție culinară veche continuă să fie păstrată de localnici și transmisă din generație în generație. În satul Anogeia, din regiunea Rethymno, carnea de miel este pregătită după o metodă spectaculoasă, diferită de modul obișnuit de preparare la grătar.

Carne de miel / Foto: X
Carne de miel / Foto: X

Cunoscută sub numele de „antikristo”, tehnica presupune așezarea bucăților mari de carne pe țăruși din lemn, în poziție verticală, în jurul unui foc deschis. Mielul nu este pus direct deasupra flăcărilor, ci este orientat către foc și lăsat să se gătească lent, datorită căldurii emanate de acesta.

Metoda își are originile în viața ciobanilor cretani, care petreceau perioade lungi în zonele montane și aveau nevoie de o modalitate simplă de a-și pregăti hrana.

Cum se gătește mielul prin metoda „antikristo”

În Anogeia, prepararea cărnii prin această metodă presupune câteva elemente simple. Bucățile mari de miel sunt fixate pe țăruși din lemn și așezate vertical în jurul focului.

Carnea nu intră direct în contact cu flăcările. Distanța față de foc și poziționarea bucăților sunt importante pentru rezultatul final. Căldura focului gătește carnea treptat, iar aceasta își păstrează sucurile.

Un alt efect al metodei este că grăsimea care se scurge din carne nu ajunge direct în flăcări, reducând astfel riscul apariției unor focare puternice.

În mod tradițional, carnea este asezonată în principal cu sare de mare grunjoasă. Prepararea necesită puține ingrediente și ustensile, însă experiența celui care controlează focul este esențială.

Procesul este lent și necesită răbdare. Ciobanii cretani au învățat de-a lungul timpului cum să controleze focul și cum să așeze carnea pentru ca aceasta să se rumenească treptat.

Tradiția ciobanilor din munții Cretei

„Antikristo” nu a apărut ca o atracție destinată turiștilor, ci din nevoile practice ale ciobanilor care își petreceau săptămâni sau chiar luni în munții Cretei, având grijă de turmele de oi și capre.

În Munții Albi și pe versanții muntelui Psiloritis, condițiile de viață erau dificile. Ciobanii aveau nevoie de metode simple și eficiente pentru prepararea hranei, fără echipamente sofisticate.

Un foc bine construit, câțiva țăruși din lemn, carne și sare erau suficiente pentru pregătirea mesei. În aceste condiții, metoda de a găti carnea în jurul focului a fost perfecționată și transmisă mai departe.

Experiența avea un rol important, deoarece reușita preparatului depindea de modul în care era controlat focul și de poziționarea cărnii. Cunoștințele despre această tehnică au fost transmise de la o generație la alta.

Cu timpul, „antikristo” a depășit însă rolul de metodă practică de gătit și a devenit parte din viața comunității.

De la masa ciobanilor la sărbătoarea comunității

Metoda tradițională este astăzi asociată cu nunți, sărbători religioase, festivaluri și reuniuni ale comunităților. Pregătirea mielului este o activitate colectivă, în care oamenii aprind focul, așază carnea și urmăresc împreună procesul de gătire.

În timp ce carnea se prepară lent, localnicii discută, ascultă muzică și pregătesc masa. Focul ajunge astfel să fie centrul unei întâlniri comunitare, iar masa reprezintă doar una dintre componentele evenimentului.

Anogeia este una dintre localitățile din Creta puternic legate de cultura pastorală a insulei. Satul se află pe versanții nordici ai muntelui Psiloritis, într-o zonă în care creșterea animalelor și viața în munți au avut un rol important timp de secole.

În fiecare vară, aici are loc Festivalul Ofto, cunoscut și sub numele de Giorti tou Oftou, dedicat tradiției „antikristo”. Zeci de focuri sunt aprinse, iar bucățile mari de miel sunt așezate în jurul acestora după metoda tradițională.

Localnicii, ciobanii și vizitatorii se adună în jurul focurilor în timp ce carnea se gătește lent. Atmosfera este completată de muzica tradițională cretană, iar sunetele lirei și ale lăutei se aud în timpul evenimentului.

Mesele comune și dansurile transformă prepararea cărnii într-o sărbătoare a comunității și contribuie la păstrarea unei tradiții care își are originile în viața pastorală a Cretei.

„Antikristo”, parte din patrimoniul cultural al Cretei

Pentru locuitorii din Anogeia, „antikristo” nu reprezintă doar o metodă tradițională de preparare a cărnii. Tehnica este strâns legată de istoria comunității și de modul de viață al ciobanilor din munții Cretei.

Tradițiile pastorale din regiunea Psiloritis, inclusiv cunoștințele, obiceiurile și modul de viață al comunităților montane, au fost incluse în Inventarul Național al Patrimoniului Cultural Imaterial al Greciei.

Astfel, metoda prin care mielul este așezat în jurul focului continuă să fie transmisă și celebrată în comunitățile din Creta, păstrând legătura dintre gastronomia locală și istoria vieții pastorale din munții insulei.

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