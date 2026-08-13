 Prăjitura din doar două ingrediente care se face în 20 de minute. Rețeta simplă pentru un desert pufos și cremos
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Prăjitura din doar două ingrediente care se face în 20 de minute. Rețeta simplă pentru un desert pufos și cremos

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Ai poftă de ceva dulce, dar nu vrei să petreci mult timp în bucătărie? Există o rețetă de desert care necesită doar două ingrediente și poate fi pregătită în aproximativ 20 de minute. Sufleul de ciocolată este aerat, cremos și poate fi servit imediat după coacere.

Prăjitura din doar două ingrediente care se face în 20 de minute.
Prăjitura din doar două ingrediente care se face în 20 de minute.

Nu ai nevoie de făină, zahăr, unt sau praf de copt pentru această rețetă. Ingredientele de bază sunt ouăle și crema tartinabilă de ciocolată, iar rezultatul este un desert cu gust intens și o textură delicată.

Este o variantă potrivită atât atunci când vrei să pregătești rapid ceva dulce pentru familie, cât și atunci când ai musafiri și nu vrei să complici lucrurile cu o rețetă elaborată.

De ce ai nevoie pentru prăjitura cu două ingrediente

Pentru aproximativ patru porții, ai nevoie de doar patru ouă și 200 de grame de cremă tartinabilă de ciocolată, precum Nutella sau un produs similar.

Acestea sunt toate ingredientele necesare pentru compoziția de bază. Dacă vrei să transformi desertul într-unul mai spectaculos, îl poți decora la final cu fructe proaspete, zahăr pudră, nuci sau alune mărunțite.

Cum prepari rapid sufleul de ciocolată

Primul pas este să separi albușurile de gălbenușuri. Pune gălbenușurile într-un bol, iar albușurile într-un recipient separat și bine curățat. Ai grijă ca în albușuri să nu ajungă deloc gălbenuș, deoarece acest lucru poate împiedica obținerea unei spume consistente.

Dacă crema de ciocolată este prea tare, o poți încălzi ușor pentru câteva secunde. Nu trebuie să fie fierbinte, ci doar suficient de moale pentru a putea fi amestecată.

Adaugă gălbenușurile peste crema de ciocolată și amestecă bine până când obții o compoziție uniformă, lucioasă și fără cocoloașe.

Secretul unei prăjituri pufoase stă în albușuri

Albușurile trebuie bătute până când obții o spumă fermă. Aceasta este etapa care oferă sufleului textura aerată și volumul specific.

După ce spuma este gata, încorporeaz-o treptat în amestecul de ciocolată și gălbenușuri. Folosește o spatulă și fă mișcări lente, de jos în sus.

Este important să nu amesteci agresiv, deoarece riști să elimini aerul acumulat în albușuri. Tocmai acest aer ajută desertul să crească în timpul coacerii.

Cât timp se coace desertul cu două ingrediente

Împarte compoziția în forme individuale pentru sufleu, de preferat din ceramică. Acestea pot fi unse foarte ușor înainte de umplere.

Cuptorul trebuie preîncălzit la 180 de grade Celsius. Formele se introduc apoi la copt și se lasă aproximativ 15-17 minute.

Sufleul este gata atunci când a crescut și are o suprafață ușor rumenită, în timp ce interiorul rămâne moale și cremos.

Nu deschide ușa cuptorului în primele minute de coacere, deoarece schimbarea bruscă de temperatură poate face sufleul să se lase.

Cum poți servi sufleul de ciocolată

Pentru un rezultat cât mai gustos, desertul se servește imediat după ce este scos din cuptor. Este momentul în care exteriorul este ușor crocant, iar mijlocul rămâne cald și cremos.

Poți presăra puțin zahăr pudră deasupra sau poți adăuga fructe de pădure, căpșuni ori felii de banană. Pentru un plus de textură, sunt potrivite și nucile sau alunele mărunțite.

Dacă preferi deserturile simple, îl poți servi fără niciun topping. Crema de ciocolată este suficient de dulce și aromată pentru ca sufleul să fie gustos și în varianta simplă.

Trucuri pentru ca sufleul să iasă perfect

Unul dintre cele mai importante detalii este temperatura ouălor. Ouăle la temperatura camerei se bat, de regulă, mai ușor și pot contribui la obținerea unei spume mai consistente.

De asemenea, recipientul în care bați albușurile trebuie să fie foarte curat și uscat. Orice urmă de grăsime poate afecta formarea spumei.

Nu exagera nici cu timpul de coacere. Dacă lași sufleul prea mult în cuptor, interiorul își poate pierde textura cremoasă și poate deveni prea uscat.

Desert rapid atunci când ai musafiri

Sufleul de ciocolată poate fi o alegere inspirată pentru o masă în familie sau pentru o întâlnire cu prietenii. Porțiile individuale îi oferă un aspect elegant, deși prepararea este foarte simplă.

Un alt avantaj este că nu trebuie să pregătești aluat, să măsori numeroase ingrediente sau să aștepți ore întregi pentru ca desertul să fie gata.

În aproximativ 20 de minute, poți avea pe masă un desert cald, pufos și intens aromat de ciocolată.

Rețeta simplă pe care o poți face oricând

Cu doar patru ouă și 200 de grame de cremă tartinabilă de ciocolată, poți pregăti un sufleu care pare mult mai complicat decât este în realitate.

Secretul reușitei este să bați bine albușurile, să le încorporezi cu grijă și să respecți timpul de coacere. Astfel, obții un desert rapid, cu exterior ușor rumenit și un interior moale și cremos.

Este una dintre acele rețete de păstrat pentru momentele în care vrei ceva dulce, dar ai la dispoziție puțin timp și nu vrei să folosești o listă lungă de ingrediente.

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