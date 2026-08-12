Tartă cu mure

Fragedă, aromată și apetisantă, tarta cu mure este un desert simplu și elegant, perfect pentru zilele de vară.

Ingrediente

Pentru blat

200 g făină

100 g unt

100 g zahăr

1 lingură cacao

1 gălbenuș

1-2 linguri apă rece

1 praf de sare

Pentru cremă

300 g mure

50 g zahăr

130 g cacao

250 g cremă de brânză

5 ouă

1 lingură lapte

140 g zahăr pudră

Mod de preparare

Pentru aluat, combini făina, cacaua, zahărul și sarea. Încorporezi untul rece și amesteci până când obții un aluat nisipos. Adaugi gălbenușul și apa rece, și omogenizezi ingredientele. Aduni aluatul într-o bilă, îl înfășori în folie alimentară și-l dai la rece cel puțin 30 de minute.

Între timp, prepari crema. Separi albușurile de gălbenușuri și bați albușurile spumă. Separat, mixezi brânza cu laptele, cu zahărul pudră și cu cacaua. Încorporezi gălbenușurile unul câte unul, în timp ce mixezi, apoi, cu o lingură, adaugi spuma de albușuri. Amesteci ușor de jos în sus.

Așezi 200 g de mure pe foc, restul le ții pentru decor, adaugi zahărul, amesteci, lași câteva clocote și dai deoparte. Lași la răcit.

Scoți aluatul de la frigider, îl întinzi pe o tavă tapetată, pui murele, torni crema și nivelezi.

Coci tarta 50 de minute, apoi o lași la răcit. O servești decorată cu murele păstrate.