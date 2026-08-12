 Prăjitură cu mere și scorțișoară. Nu conține ouă și nici lapte. E perfectă pentru zilele de post
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Prăjitură cu mere și scorțișoară. Nu conține ouă și nici lapte. E perfectă pentru zilele de post

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un desert aromat, fraged și ușor de preparat poate fi alegerea ideală pentru zilele de post. Prăjitura cu mere și scorțișoară se face din ingrediente simple, nu conține ouă sau lactate, iar apa minerală carbogazoasă ajută la obținerea unui aluat pufos.

Prăjitură cu mere și scorțișoară.
Prăjitură cu mere și scorțișoară.

În perioada postului, deserturile de casă pot fi pregătite fără ingrediente de origine animală, fără ca rezultatul să fie mai puțin gustos. Merele parfumate și scorțișoara oferă prăjiturii o aromă familiară, iar rețeta este suficient de simplă pentru a putea fi pregătită chiar și de cei care nu au multă experiență în bucătărie.

Un alt avantaj este că ingredientele sunt accesibile și se găsesc cu ușurință. Pentru această prăjitură de post ai nevoie de mere, făină, zahăr, ulei și apă minerală, plus câteva ingrediente pentru aromă.

Prăjitură cu mere de post: ce ingrediente sunt necesare

Pentru aluat

  • 300 g de făină;
  • 150 g de zahăr;
  • 100 ml de ulei;
  • 200 ml de apă minerală carbogazoasă;
  • 1 plic de praf de copt;
  • 1 plic de zahăr vanilat;
  • un praf de sare;
  • coaja rasă de la o lămâie, dacă dorești.

Pentru umplutura de mere

  • 5-6 mere mari;
  • 2-3 linguri de zahăr;
  • 1 linguriță de scorțișoară;
  • 1 lingură de griș, doar dacă merele lasă foarte mult suc.

Cum pregătești merele pentru prăjitura de post

Mai întâi spală bine merele, curăță-le de coajă și îndepărtează cotoarele. Dă-le apoi pe răzătoarea mare.

Pune merele într-o tigaie încăpătoare, adaugă zahărul și scorțișoara și gătește-le la foc mediu timp de aproximativ 8-10 minute. Amestecă periodic, până când fructele se înmoaie și o parte importantă din lichid se evaporă.

Dacă merele sunt foarte zemoase, poți pune o lingură de griș. Acesta va absorbi surplusul de lichid și va împiedica umplutura să devină prea apoasă.

După ce sunt gata, lasă merele deoparte până se răcesc. Este important ca umplutura să nu fie fierbinte atunci când o pui peste aluat.

Cum faci aluatul fără ouă și lactate

Pentru aluat, pune într-un bol apa minerală și zahărul. Amestecă bine, apoi adaugă uleiul, zahărul vanilat, sarea și coaja de lămâie.

Într-un alt recipient, amestecă făina cernută cu praful de copt. Adaugă treptat ingredientele uscate peste cele lichide și omogenizează cu un tel.

Nu este nevoie de tehnici complicate. La final, compoziția trebuie să fie omogenă și să aibă o consistență asemănătoare unei smântâni mai groase.

Cum montezi prăjitura cu mere și scorțișoară

Pentru coacere, folosește o tavă de aproximativ 25 x 35 de centimetri și tapeteaz-o cu hârtie de copt.

Toarnă în tavă jumătate din compoziția pentru blat și întinde-o într-un strat cât mai uniform. Pune deasupra merele răcite și distribuie-le pe întreaga suprafață.

Acoperă umplutura cu restul de aluat și nivelează ușor partea de sus. Astfel, vei obține două straturi de aluat și unul generos de mere aromate.

La ce temperatură se coace prăjitura de post

Cuptorul trebuie preîncălzit la 180 de grade Celsius. Introdu tava și lasă prăjitura la copt aproximativ 40-45 de minute.

Timpul poate varia ușor în funcție de cuptor. Prăjitura este gata când suprafața devine aurie, iar aluatul este bine copt.

Poți verifica folosind testul scobitorii: înfige o scobitoare în zona de aluat, iar dacă aceasta iese curată, fără urme de compoziție crudă, desertul poate fi scos din cuptor.

Cum servești prăjitura de post cu mere

După ce o scoți din cuptor, las-o să se răcească în tavă. Când este complet rece, poate fi tăiată în pătrate sau dreptunghiuri și, dacă dorești, presărată cu zahăr pudră.

Prăjitura este gustoasă atât imediat după răcire, cât și după câteva ore. Aroma merelor se combină treptat cu scorțișoara, iar blatul rămâne plăcut și pufos.

De ce merită încercată această rețetă

Prăjitura cu mere și scorțișoară este o variantă potrivită pentru zilele de post, deoarece nu conține ouă, lapte sau unt. Se prepară cu ingrediente obișnuite, nu necesită ustensile speciale și poate fi gata în mai puțin de o oră.

Este, de asemenea, o soluție bună atunci când ai câteva mere la îndemână și vrei să pregătești un desert de casă simplu, aromat și economic.

Ghid de cumpărături

emily jpg
FotoAdio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară Vedete românești
banner catalin maruta png
#Exclusiv Click!
Cătălin Măruță, revenire de senzație în televiziune! Cu ce post a semnat? Lovitură de grație pentru Denise Rifai! PrimeTime
image
La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” adevarul.ro
image
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant” adevarul.ro

Parteneri

image
David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe lupta pentru AUR și cine transmite la TV www.fanatik.ro
image
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, dintr-o întâmplare. Vinde kg cu 30 de lei şi nu mai face faţă cererii observatornews.ro
image
Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată e aproape „nouă”. Sub ea, erau prinși 2 soldați ai Wehrmachtului www.antena3.ro
image
Cătălin Măruță, detalii pentru Gândul, după mutarea la Antena 1. “Furnicuțele are exact genul acela de energie care îmi place: oameni, umor, spontaneitate, joc și multă bucurie”. Prezentatorul anunță ce se va întâmpla cu proiectele din online, dezvoltate după plecarea de la Pro TV www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie as.ro
image
La ce oră și unde se vede cel mai bine în România eclipsa de soare. Tot ce trebuie să ştii despre fenomenul spectaculos playtech.ro
image
TVR cere 475 de milioane de lei din bani publici, dar cenzurează cu reclame bucuria lui David Popovici. Furie în social media după transmisiunea de la Paris: ”Să vă fie rușine!” www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Adevărul fierbinte despre anul sabatic al lui William în Chile. Trecea dintr-un pat în altul, chiar și cu două femei în aceeași noapte okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
supa greceasca de fasole jpg
Supă grecească de fasole Rețete cu legume
image png
Prajitură rasturnată cu prune caramelizate, desertul sfârșitului de vară. Cea mai bună rețetă Rețete
tarta cu piure de caise jpg
Tartă cu piure de caise Deserturi
bilute crocante de morcov cu spanac jpg
Biluțe crocante cu morcov și spanac Mâncăruri rapide
2 salata de vinete jpg jpeg
Salată de vinete cu maioneză de post. Trucul pentru un gust demențial Rețete
image png
Pate de fasole roșie, cremos și aromat. Ingredientul simplu care îi schimbă complet gustul Rețete
piept de pui la gratar cu orez jpg
Piept de pui la grătar cu orez Rețete cu carne
salata elventiana cu paine prajita jpg
Sfeclă elvețiană cu usturoi Gătește sănătos
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net