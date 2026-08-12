Prăjitură cu mere și scorțișoară. Nu conține ouă și nici lapte. E perfectă pentru zilele de post

Un desert aromat, fraged și ușor de preparat poate fi alegerea ideală pentru zilele de post. Prăjitura cu mere și scorțișoară se face din ingrediente simple, nu conține ouă sau lactate, iar apa minerală carbogazoasă ajută la obținerea unui aluat pufos.

În perioada postului, deserturile de casă pot fi pregătite fără ingrediente de origine animală, fără ca rezultatul să fie mai puțin gustos. Merele parfumate și scorțișoara oferă prăjiturii o aromă familiară, iar rețeta este suficient de simplă pentru a putea fi pregătită chiar și de cei care nu au multă experiență în bucătărie.

Un alt avantaj este că ingredientele sunt accesibile și se găsesc cu ușurință. Pentru această prăjitură de post ai nevoie de mere, făină, zahăr, ulei și apă minerală, plus câteva ingrediente pentru aromă.

Prăjitură cu mere de post: ce ingrediente sunt necesare

Pentru aluat

300 g de făină;

150 g de zahăr;

100 ml de ulei;

200 ml de apă minerală carbogazoasă;

1 plic de praf de copt;

1 plic de zahăr vanilat;

un praf de sare;

coaja rasă de la o lămâie, dacă dorești.

Pentru umplutura de mere

5-6 mere mari;

2-3 linguri de zahăr;

1 linguriță de scorțișoară;

1 lingură de griș, doar dacă merele lasă foarte mult suc.

Cum pregătești merele pentru prăjitura de post

Mai întâi spală bine merele, curăță-le de coajă și îndepărtează cotoarele. Dă-le apoi pe răzătoarea mare.

Pune merele într-o tigaie încăpătoare, adaugă zahărul și scorțișoara și gătește-le la foc mediu timp de aproximativ 8-10 minute. Amestecă periodic, până când fructele se înmoaie și o parte importantă din lichid se evaporă.

Dacă merele sunt foarte zemoase, poți pune o lingură de griș. Acesta va absorbi surplusul de lichid și va împiedica umplutura să devină prea apoasă.

După ce sunt gata, lasă merele deoparte până se răcesc. Este important ca umplutura să nu fie fierbinte atunci când o pui peste aluat.

Cum faci aluatul fără ouă și lactate

Pentru aluat, pune într-un bol apa minerală și zahărul. Amestecă bine, apoi adaugă uleiul, zahărul vanilat, sarea și coaja de lămâie.

Într-un alt recipient, amestecă făina cernută cu praful de copt. Adaugă treptat ingredientele uscate peste cele lichide și omogenizează cu un tel.

Nu este nevoie de tehnici complicate. La final, compoziția trebuie să fie omogenă și să aibă o consistență asemănătoare unei smântâni mai groase.

Cum montezi prăjitura cu mere și scorțișoară

Pentru coacere, folosește o tavă de aproximativ 25 x 35 de centimetri și tapeteaz-o cu hârtie de copt.

Toarnă în tavă jumătate din compoziția pentru blat și întinde-o într-un strat cât mai uniform. Pune deasupra merele răcite și distribuie-le pe întreaga suprafață.

Acoperă umplutura cu restul de aluat și nivelează ușor partea de sus. Astfel, vei obține două straturi de aluat și unul generos de mere aromate.

La ce temperatură se coace prăjitura de post

Cuptorul trebuie preîncălzit la 180 de grade Celsius. Introdu tava și lasă prăjitura la copt aproximativ 40-45 de minute.

Timpul poate varia ușor în funcție de cuptor. Prăjitura este gata când suprafața devine aurie, iar aluatul este bine copt.

Poți verifica folosind testul scobitorii: înfige o scobitoare în zona de aluat, iar dacă aceasta iese curată, fără urme de compoziție crudă, desertul poate fi scos din cuptor.

Cum servești prăjitura de post cu mere

După ce o scoți din cuptor, las-o să se răcească în tavă. Când este complet rece, poate fi tăiată în pătrate sau dreptunghiuri și, dacă dorești, presărată cu zahăr pudră.

Prăjitura este gustoasă atât imediat după răcire, cât și după câteva ore. Aroma merelor se combină treptat cu scorțișoara, iar blatul rămâne plăcut și pufos.

De ce merită încercată această rețetă

Prăjitura cu mere și scorțișoară este o variantă potrivită pentru zilele de post, deoarece nu conține ouă, lapte sau unt. Se prepară cu ingrediente obișnuite, nu necesită ustensile speciale și poate fi gata în mai puțin de o oră.

Este, de asemenea, o soluție bună atunci când ai câteva mere la îndemână și vrei să pregătești un desert de casă simplu, aromat și economic.