Suc de roșii pentru iarnă, ca la bunica acasă. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată

Luna august este perioada în care roșiile sunt în plin sezon, bine coapte, aromate și suficient de zemoase pentru a fi transformate în conserve care să ne amintească de gustul verii în lunile reci. Printre cele mai practice preparate pentru cămară se numără sucul de roșii făcut în casă, o bază versatilă pentru numeroase rețete.

Preparat din roșii coapte și fără ingrediente complicate, sucul de roșii poate fi folosit ulterior la ciorbe, sosuri, tocănițe, sarmale, paste sau alte preparate. Secretul unui rezultat bun nu constă într-o rețetă sofisticată, ci în alegerea unor roșii de calitate, fierberea corectă și sterilizarea atentă a recipientelor.

Dacă ai o cantitate mare de roșii de grădină sau ai cumpărat legume de sezon la un preț bun, acum este momentul potrivit să pregătești câteva sticle pentru iarnă, scriu cei de la sfatnaturist.

De ce să faci suc de roșii în casă

Sucul de roșii preparat acasă îți permite să controlezi ingredientele și consistența produsului final. În plus, este o metodă practică de a folosi roșiile foarte coapte, care nu mai sunt potrivite pentru păstrarea îndelungată în stare proaspătă.

Printre avantajele preparării în casă se numără:

poți folosi doar roșii și, dacă dorești, puțină sare;

alegi singur cât de concentrat va fi sucul;

poți valorifica roșiile din propria grădină;

obții un ingredient util pentru numeroase preparate;

poți pregăti cantitatea de care ai nevoie pentru întreaga iarnă.

Ce fel de roșii sunt ideale pentru suc

Nu toate roșiile oferă același rezultat atunci când sunt transformate în suc. Pentru un preparat gustos și mai consistent, sunt recomandate roșiile bine coapte, cărnoase și aromate, cu multă pulpă și cât mai puține semințe.

Evită fructele care prezintă mucegai, zone alterate sau lovituri profunde. O roșie prea verde poate da un suc mai puțin aromat, în timp ce roșiile ajunse la maturitate deplină oferă o culoare mai intensă și un gust mai bogat.

Rețetă de suc de roșii pentru iarnă

Ingrediente pentru aproximativ 5-6 litri

10 kg de roșii bine coapte;

1-2 linguri de sare neiodată, opțional.

Sarea nu este obligatorie pentru gust. Dacă preferi un suc cât mai apropiat de aroma naturală a roșiilor, o poți omite.

De ce ai nevoie

Înainte de a începe, pregătește:

o oală încăpătoare;

o mașină pentru separat pulpa de coji și semințe sau o sită fină;

sticle ori borcane curate;

capace noi și potrivite;

o pâlnie;

un polonic.

1. Spală și pregătește roșiile

Spală bine roșiile sub jet de apă rece și verifică fiecare fruct înainte de preparare. Îndepărtează codițele, zonele lovite și orice porțiune care prezintă semne de alterare.

Taie roșiile în bucăți mari. Nu este nevoie să le decojești înainte, deoarece cojile și semințele vor fi eliminate ulterior.

2. Înmoaie roșiile prin fierbere

Pune bucățile de roșii într-o oală mare și așază vasul pe aragaz, la foc mediu. Amestecă din când în când pentru ca roșiile să nu se prindă de fundul vasului.

După aproximativ 20-30 de minute, pulpa se va înmuia, iar roșiile vor începe să își elibereze sucul. Nu este necesar să adaugi apă.

3. Separă pulpa de coji și semințe

Când roșiile s-au înmuiat suficient, trece compoziția printr-o mașină specială pentru suc de roșii. Aceasta separă rapid pulpa de coji și semințe.

Dacă nu ai un astfel de aparat, poți pasa roșiile cu blenderul și apoi să treci amestecul printr-o sită fină. Este important să obții o compoziție cât mai omogenă.

4. Fierbe din nou sucul

Pulpa obținută se pune din nou în oală și se fierbe la foc mic.

Durata poate varia în funcție de cât de zemoase au fost roșiile și de consistența pe care o dorești. În general, sunt suficiente între 30 și 90 de minute.

Dacă vrei un suc mai gros, lasă-l să fiarbă mai mult, astfel încât o parte din apă să se evapore. Amestecă periodic și îndepărtează spuma care se formează la suprafață.

5. Adaugă sarea, dacă dorești

Spre finalul fierberii poți adăuga sare după gust. Amestecă bine până când aceasta se dizolvă complet.

Dacă vrei să păstrezi cât mai fidel gustul natural al roșiilor, poți prepara sucul fără sare.

6. Sterilizarea recipientelor este esențială

Unul dintre cei mai importanți pași pentru păstrarea conservelor este pregătirea corectă a recipientelor.

Sticlele sau borcanele trebuie să fie foarte bine spălate și sterilizate. Acestea pot fi sterilizate prin încălzire în cuptor, în apă fierbinte sau cu abur, în funcție de metoda pe care o folosești.

Capacele trebuie, de asemenea, să fie curate și în stare bună. Pentru conservele destinate păstrării îndelungate, este recomandabil să folosești capace noi.

7. Toarnă sucul cât este fierbinte

După ce sucul a ajuns la consistența dorită, umple recipientele cât timp acesta este încă fierbinte.

O pâlnie te poate ajuta să eviți vărsarea sucului pe marginea sticlelor. Nu umple recipientele până la refuz, ci lasă un mic spațiu până la margine.

Închide imediat sticlele sau borcanele cu capacele pregătite.

8. Lasă conservele să se răcească treptat

După închidere, recipientele pot fi așezate într-un loc ferit și acoperite cu o pătură groasă, pentru o răcire lentă.

Lasă-le să se răcească complet, de regulă timp de 12-24 de ore, apoi verifică fiecare recipient înainte de depozitare.

Important: răcirea lentă și întoarcerea recipientelor nu înlocuiesc sterilizarea și procesarea termică adecvată. Pentru conservarea sigură pe termen lung, urmează o metodă de conservare testată și recomandările de siguranță alimentară.

Cum depozitezi corect sucul de roșii pentru iarnă

După ce recipientele s-au răcit complet, păstrează-le într-un spațiu răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.

O cămară rece sau un beci potrivit pentru depozitarea conservelor sunt variante bune. Verifică periodic sticlele și borcanele și nu consuma un produs dacă observi capac bombat, scurgeri, miros neobișnuit sau alte semne de alterare.

Cât timp poate fi păstrat sucul de roșii

Dacă a fost preparat și conservat corect, sucul de roșii poate fi păstrat pentru o perioadă îndelungată, însă durata exactă depinde de metoda de conservare, recipient și condițiile de depozitare.

După deschidere, păstrează sucul la frigider și consumă-l într-un timp scurt.

Cum folosești sucul de roșii în timpul iernii

Unul dintre marile avantaje ale acestui preparat este versatilitatea. O singură sticlă poate deveni baza mai multor feluri de mâncare.

Sucul de roșii poate fi adăugat în:

ciorbe și supe;

sosuri pentru paste;

tocănițe;

sarmale;

pizza;

mâncăruri cu legume;

preparate din carne;

sosuri pentru orez sau cartofi.

Pentru multe gospodării, câteva sticle de suc de roșii pregătite vara înseamnă un ingredient gata de folosit pe tot parcursul sezonului rece.

Greșeli care pot strica sucul de roșii

Chiar dacă rețeta este simplă, câteva greșeli pot afecta atât gustul, cât și păstrarea produsului.

Folosirea unor roșii necorespunzătoare

Roșiile insuficient coapte pot produce un suc mai puțin aromat. De asemenea, fructele alterate nu trebuie folosite pentru conserve.

Sterilizarea necorespunzătoare

Recipientele trebuie să fie impecabil de curate și sterilizate înainte de umplere. Nu este suficient doar să le clătești.

Umplerea excesivă a recipientelor

Lasă spațiul recomandat de metoda de conservare folosită și evită umplerea sticlelor până la margine.

Depozitarea la temperaturi ridicate

Cămara sau beciul trebuie să fie răcoroase, uscate și ferite de lumină. Temperaturile foarte ridicate pot afecta calitatea conservelor.

Trucuri pentru un suc de roșii mai gustos

Pentru un rezultat cât mai bun, folosește roșii de sezon, bine coapte și aromate. Dacă vrei un suc mai dens, prelungește fierberea pentru a elimina o parte din apă.

Poți pregăti și cantități diferite, în funcție de felul în care îl folosești cel mai des. Sticlele mai mici sunt practice atunci când gătești doar pentru câteva persoane, deoarece după deschidere sucul trebuie păstrat la frigider.

Este util să notezi data preparării pe fiecare recipient. Astfel, vei ști exact când a fost făcut și vei putea organiza mai ușor proviziile din cămară.

Întrebări frecvente despre sucul de roșii făcut în casă

Se poate face suc de roșii fără sare?

Da. Sarea este folosită în principal pentru gust și nu este obligatorie în rețetă. Pentru păstrarea în siguranță contează însă metoda de conservare folosită, igiena recipientelor și procesarea corectă.

Pot congela sucul de roșii?

Da. Sucul poate fi răcit și porționat în recipiente potrivite pentru congelare. Lasă suficient spațiu pentru dilatarea lichidului și evită umplerea recipientelor până la refuz.

De ce se separă sucul de roșii în sticlă?

Separarea pulpei de lichid este un fenomen care poate apărea în mod natural. Înainte de folosire, recipientul poate fi agitat ușor pentru omogenizare.

Ce pot face dacă sucul este prea lichid?

Dacă îți dorești o consistență mai groasă, sucul poate fi fiert mai mult timp, astfel încât o parte din apă să se evapore. Amestecarea periodică ajută la prevenirea lipirii de fundul vasului.

Sucul de roșii, gustul verii păstrat pentru sezonul rece

Prepararea sucului de roșii pentru iarnă este una dintre metodele simple prin care poți transforma roșiile coapte din perioada de vară într-un ingredient practic pentru lunile următoare.

Cu roșii bune, puțină răbdare și atenție la igienă și conservare, poți avea în cămară un produs pe care îl vei folosi în zeci de rețete. Iar aroma roșiilor bine coapte poate face diferența într-o ciorbă, într-un sos sau într-o tocăniță pregătită în mijlocul iernii.