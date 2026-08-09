Cum faci tort sushi acasă. Rețeta simplă și sănătoasă care cucerește internetul

Dacă ești fan sushi și vrei să încerci o variantă spectaculoasă, dar ușor de preparat, tortul sushi este alegerea ideală. Preparatul a devenit tot mai popular pe rețelele de socializare datorită aspectului său deosebit și modului simplu de preparare. Tot secretul stă în orezul gătit corect, care trebuie să fie pufos, bine legat și perfect asezonat.

Dacă iubești sushi și vrei să încerci ceva diferit, tortul sushi este alegerea perfectă. Se prepară ușor, are un aspect spectaculos și poate fi personalizat cu ingredientele preferate. Totul începe cu un orez gătit corect, care îi oferă textura perfectă.

Ingrediente pentru orez

250 g orez pentru sushi

350 ml apă (verificați cantitatea recomandată pe ambalaj, deoarece fiecare tip de orez poate necesita o cantitate diferită)

Pentru asezonare

3 linguri oțet de orez sau oțet de mere

3 lingurițe zahăr

1 linguriță sare

Cum prepari orezul pentru tortul sushi

Înainte de gătire, spală bine orezul până când apa devine limpede. Pune-l într-o oală împreună cu apa și lasă-l să fiarbă.

Când începe să clocotească, pune capacul, redu focul la minimum și fierbe timp de 12 minute, fără să amesteci.

După ce timpul s-a scurs, oprește focul și lasă orezul să se odihnească încă 15 minute, fără să ridici capacul. Acest pas este esențial pentru ca boabele să rămână pufoase și bine legate.

Între timp, amestecă oțetul cu zahărul și sarea, apoi încorporează compoziția peste orezul încă cald. Amestecă ușor, pentru a nu zdrobi boabele.

Cum obții un rezultat perfect

Pentru un tort sushi reușit, este important să respecți cantitatea de apă indicată pe ambalajul orezului, deoarece aceasta poate varia în funcție de producător. De asemenea, nu ridica capacul în timpul fierberii și nici în perioada de odihnă, pentru ca aburul să gătească uniform orezul.

După ce s-a răcit ușor, orezul poate fi folosit ca bază pentru un tort sushi, peste care poți adăuga somon, avocado, castravete, cremă de brânză, creveți sau alte ingrediente preferate. Rezultatul este un preparat aspectuos, gustos și potrivit atât pentru mesele în familie, cât și pentru ocazii speciale.