Nu mai servi avocado cu pâine prăjită! Cele două ingrediente care trebuie folosite pentru un mic dejun mult mai sănătos

Cu toții știm deja cât de important este micul dejun pentru buna funcționare a organismului nostru. Iar nutriționiștii din întreaga lume vorbesc despre avocado ca despre alegerea perfectă pentru prima masă a zilei. Iar, pentru o masă chiar și mai sănătoasă, avocado trebuie servit alături de aceste două ingrediente.

Avocado este alegerea perfectă pentru masa de dimineață. Acest fruct este recunoscut în întreaga lume pentru beneficiile pe care le are pentru sănătate, motiv pentru care a ajuns să fie alegerea multor oameni pentru micul dejun.

Însă, deși avocado este consumat adesea alături de pâine prăjită, micul dejun va fi chiar și mai sănătos atunci când este servit alături de alte două ingrediente delicioase, potrivit informațiilor de la express.co.uk.

Avocado este alegerea perfectă pentru micul dejun

Mai precis, este vorba despre puțin parmezan și lămâie verde. Alături de aceste două ingrediente, un avocado se transformă într-o masă plină de nutrienți importanți, care ne vor ajuta să ne simțim sătui și plini de energie de-a lungul zilei.

„Sunt câteva lucruri grozave la această garnitură cu avocado! Este sănătoasă, sățioasă, arată minunat, iar prepararea ei durează doar 6–8 minute, fiind perfectă ca masă sau gustare”, a spus experta Paula.

Cum poți pregăti gustarea perfectă pentru dimineață

Tot ce ne trebuie este un avocado, o lămâie verde, două lingurițe de parmezan ras, iar, nu în ultimul rând, sare și piper după gust. Apoi, cuptorul trebuie încălzit, după care vom tăia avocado în două. Peste ambele jumătăți se stoarce lămâia verde și se presară parmezan, sare și piper.

Totul trebuie lăsat în cuptor vreme de aproximativ patru minute. În 100 de grame de avocado vom găsi aproximativ 160 de calorii, 9 grame de carbohidrați, 7 grame de fibre și mai puțin de un gram de zahăr. Iar alături de ingrediente sănătoase precum parmezan și lămâie verde, avocado devine alegerea perfectă pentru micul dejun.