 Lichior de caise
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Lichior de caise

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Cu aroma intensă a caiselor bine coapte și un gust deosebit, lichiorul de caise este o băutură de casă rafinată, perfectă pentru momente speciale.

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Ingrediente

500 g caise bine coapte

250 ml alcool tare

200 ml apă

150 g zahăr

1/2 baton de scorțișoară

1 linguriță extract de vanilie

Mod de preparare

Speli caisele, le desfaci în jumătăți și îndepărtezi sâmburii. Le tai în bucăți și le pui într-un borcan mare. Adaugi scorțișoara, extractul de vanilie și, opțional, câțiva sâmburi sparți ușor.

Torni alcoolul peste fructe, închizi borcanul și lași la macerat într-un loc răcoros și întunecat 2-3 săptămâni. Agiți borcanul periodic, la câteva zile.

După macerare, strecori lichidul și presezi ușor fructele, pentru a extrage tot sucul.

Fierbi apa cu zahărul până obții un sirop clar, apoi îl lași să se răcească complet. Amesteci siropul cu lichiorul de caise și omogenizezi bine.

Torni în sticle curate și lași lichiorul încă 2-3 zile să se odihnească înainte de servire. Îl servești rece.

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