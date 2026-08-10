Sfeclă elvețiană cu usturoi

Fragedă și plină de savoare, sfecla elvețiană sotată cu usturoi alături de pâine prăjită și o felie de lămâie este o cină sănătoasă și ușor de preparat.

Ingrediente

300 g frunze de mangold (sfeclă elvețiană)

2 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi

½ linguriță fulgi de ardei iute

sare

piper

½ lămâie

3-4 felii de pâine

Mod de preparare

Speli bine frunzele de mangold și le tai în bucăți potrivite. Le fierbi rapid în apă cu sare, apoi le scurgi bine.

Încingi uleiul de măsline într-o tigaie și călești usturoiul feliat. Adaugi fulgii de ardei iute și amesteci ușor, pentru a elibera aroma.

Pui mangoldul în tigaie și sotezi câteva minute, până devine fraged. Asezonezi cu sare și piper după gust.

Prăjești feliile de pâine până devin crocante.

Servești alături de pâine prăjită și o felie de lămâie, pe care o storci deasupra înainte de servire.