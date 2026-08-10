Piept de pui la grătar cu orez

Ușor de preparat și potrivit pentru orice zi a săptămânii, pieptul de pui la grătar cu orez este ideal pentru un prânz sau o cină sănătoasă și gustoasă.

Ingrediente

piept de pui

100 g orez

1 cub de unt

Pentru marinat:

3 căței de usturoi

sare

piper

2 linguri ulei

zeama și coaja de la 1 lămâie bio

2 crenguțe de cimbru

1 ardei iute

salată verde

roșii

fire de ceapă verde tăiate, pentru servit

Mod de preparare

Pentru marinată, pisezi usturoiul și îl amesteci cu uleiul, cu zeama de lămâie și cu cimbrul mărunțit, potrivești gustul de sare și de piper, adaugi ardeiul iute tăiat și omogenizezi. Așezi pieptul de pui în marinată și îl lași la frigider cel puțin două ore. Din când în când, întorci carnea.

Între timp, prepari orezul. Îl speli bine și îl pui la fiert în 300 ml de apă cu sare, după gust. Îl lași până seacă apa, îl dai deoparte și îl amesteci cu un cub de unt.

Încingi bine grătarul sau tigaia-grill. Scoți pieptul de pui și îl ții aproximativ 15 minute, până ajunge la temperatura camerei, apoi îl așezi pe grătar și îl frigi, în funcție de cât e de gros, 5-6 minute pe fiecare parte. Îl dai deoparte, îl lași câteva minute, apoi îl feliezi.

Îl servești alături de orez și de salată verde, decorat cu ceapă verde.