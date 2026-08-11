 Tartă cu piure de caise
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Tartă cu piure de caise

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Tartă cu piure de caise este ușor de preparat și cucerește prin gustul delicat și aroma fructată.

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Ingrediente

Pentru aluat

250 g făină

1 gălbenuș

40 ml apă foarte rece

125 g unt rece

Pentru piureul de caise

1 kg caise coapte

4-5 linguri de zahăr brut

Mod de preparare

Pentru aluat, amesteci rapid, cu degetele, untul cu făina, până obții un aluat nisipos. Adaugi gălbenușul, amesteci, apoi torni, în fir subțire, apa și continui să frămânți până când obții un aluat dens și mătăsos. Îl strângi într-o bilă, îl înfășori în folie alimentară și îl dai la frigider cel puțin 30 de minute.

Pentru piureul de caise, speli bine caisele, le descojești, le tai în feliuțe, le dai cu zahăr și le lași până când își lasă sucul, apoi le pui la fiert cel puțin 10 minute, le zdrobești și le lași la răcorit.

Scoți aluatul și-l întinzi în foaie subțire pe masa dată cu făină. Păstrezi o parte din el pentru șuvițele de deasupra. Așezi restul aluatului într-o tavă tapetată, îl înțepi din loc în loc și îl dai la cuptorul încins 15 minute.

Îl scoți, răstorni peste el piureul și nivelezi. Aluatul păstrat îl întinzi, tai din el șuvițe și le așezi peste tartă. Dai tava din nou la cuptor și o ții până ce tarta devine aurie, rumenită ușor.

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