Biluțe crocante cu morcov și spanac

Pline de savoare și perfecte alături de un sos de roșii sau de iaurt, biluțele crocante cu morcov și spanac sunt potrivite atât ca aperitiv, cât și ca fel principal.

Ingrediente

2 morcovi medii

150 g spanac proaspăt sau congelat, bine scurs

1 ceapă mică

2 căței de usturoi

2 linguri pesmet + extra pentru crustă

2 linguri făină

1 lingură fulgi de ovăz mărunțiți

1 linguriță boia dulce

sare piper, după gust

2-3 linguri ulei, pentru gătire

Mod de preparare

Cureți morcovii și îi dai pe răzătoarea mică, apoi îi storci ușor. Toci mărunt ceapa și usturoiul, iar spanacul îl toci fin dacă este proaspăt sau îl storci foarte bine dacă este decongelat.

Amesteci într-un bol morcovul, spanacul, ceapa și usturoiul, apoi adaugi făina, pesmetul și fulgii de ovăz. Condimentezi cu sare, piper și boia. Frămânți compoziția până obții o pastă legată, ușor modelabilă. Dacă este prea moale, mai adaugi puțin pesmet.

Formezi biluțe mici, ușor turtite, apoi le treci prin pesmet, pentru o crustă crocantă.

Încingi o tigaie cu puțin ulei și prăjești biluțele până devin aurii și crocante la exterior, dar rămân moi și verzi în interior. Le întorci, apoi le scoți pe șervețel și le servești calde, cu sos de roșii sau de iaurt.