Salată de vinete cu maioneză de post. Trucul pentru un gust demențial

Salata de vinete este una dintre preparatele care își găsesc cu ușurință locul pe masa românilor, iar în perioadele de post poate fi transformată într-un aperitiv gustos și sățios prin folosirea unei maioneze fără ou. Preparată cu lapte de soia, ulei, muștar și puțină zeamă de lămâie, maioneza de post poate oferi salatei o textură fină și cremoasă, fără ca rețeta să devină complicată.

Secretul unei salate de vinete reușite nu ține doar de ingredientele folosite, ci și de modul în care sunt pregătite vinetele. Acestea trebuie coapte suficient de bine pentru ca miezul să devină moale și aromat, iar după curățare este important să fie lăsate la scurs pentru eliminarea lichidului în exces.

Ingrediente pentru salata de vinete cu maioneză de post

Pentru o porție potrivită pentru mai multe persoane, ai nevoie de câteva ingrediente simple, care se găsesc cu ușurință.

Pentru salata de vinete:

3 vinete mari;

1 ceapă mică;

3-4 linguri de maioneză de post;

1-2 linguri de ulei;

sare, după gust;

puțină zeamă de lămâie, în funcție de preferințe.

Pentru maioneza de post:

100 ml lapte de soia neîndulcit;

200-250 ml ulei;

1 linguriță de muștar;

1-2 lingurițe de zeamă de lămâie;

un praf de sare.

Folosirea laptelui de soia neîndulcit este importantă pentru ca sosul să aibă un gust potrivit pentru preparate sărate.

Cum se coc vinetele pentru o salată fină și aromată

Primul pas este coacerea vinetelor. Acestea se spală și pot fi pregătite pe grătar, direct pe flacără sau în cuptor, până când coaja este bine rumenită, iar interiorul devine foarte moale.

O coacere corespunzătoare contribuie atât la textura finală, cât și la aroma specifică a salatei de vinete. După ce sunt gata, vinetele se lasă puțin să se răcorească, apoi se curăță cu grijă de coajă.

Miezul obținut nu trebuie folosit imediat în compoziție. Pentru o salată cât mai cremoasă, acesta se pune într-o sită și se lasă la scurs aproximativ 30-60 de minute.

Acest pas este unul dintre cele mai importante, deoarece excesul de lichid poate face salata prea moale și poate împiedica obținerea consistenței dorite.

Maioneza de post cu lapte de soia se prepară rapid

După ce vinetele sunt puse la scurs, poate fi pregătită maioneza de post.

Într-un recipient înalt și îngust se pune laptele de soia neîndulcit, peste care se adaugă muștarul și sarea. Se folosește un blender vertical, iar uleiul se toarnă treptat, în fir subțire, în timp ce ingredientele sunt mixate continuu.

Pe măsură ce uleiul este încorporat, amestecul începe să se îngroașe și să capete aspectul unei maioneze clasice.

La final, se adaugă zeama de lămâie și se mai mixează pentru câteva secunde. Dacă sosul a devenit prea gros, consistența poate fi ajustată prin adăugarea unei cantități mici de lapte de soia.

Cum se face salata de vinete cu maioneză de post

După ce vinetele s-au scurs bine, miezul poate fi tocat fin cu un cuțit sau pasat ușor, în funcție de textura preferată.

Peste vinete se adaugă ceapa tăiată foarte fin, sarea și uleiul. Ingredientele se amestecă până când compoziția începe să devină omogenă.

Maioneza de post se adaugă treptat, nu toată cantitatea deodată. În acest fel, consistența poate fi controlată mai ușor, iar salata nu riscă să devină prea grea.

Pentru un gust mai proaspăt și ușor acrișor, se poate adăuga puțină zeamă de lămâie, în funcție de preferințele celor care o vor consuma.

După ce toate ingredientele au fost încorporate, salata se pune la frigider pentru cel puțin 30 de minute. Răcirea ajută aromele să se combine și oferă preparatului o consistență plăcută.

Trucuri pentru o maioneză de post care să se lege bine

Unul dintre cele mai importante aspecte atunci când prepari maioneză de post este alegerea laptelui de soia. Acesta trebuie să fie neîndulcit, iar o variantă cu o compoziție cât mai simplă este preferabilă pentru un rezultat potrivit unui preparat sărat.

De asemenea, uleiul nu trebuie turnat dintr-o dată. Adăugarea lui treptată, în timp ce blenderul funcționează, permite formarea emulsiei și ajută sosul să capete consistență.

Dacă maioneza este prea densă, câteva picături sau o cantitate mică de lapte de soia pot ajuta la ajustarea texturii. În schimb, dacă se dorește un gust mai intens, cantitatea de muștar sau zeamă de lămâie poate fi ajustată în funcție de preferințe.

Cum poți servi salata de vinete în perioada postului

Salata de vinete cu maioneză de post poate fi servită simplu, pe pâine prăjită, pe lipie sau alături de legume proaspete.

Pentru un platou de aperitive, poate fi pusă într-un bol și decorată simplu, fără să fie nevoie de ingrediente suplimentare complicate.

Un avantaj al rețetei este că proporțiile pot fi adaptate cu ușurință. Dacă vinetele sunt mai mari sau dacă salata este pregătită pentru mai multe persoane, cantitatea de maioneză poate fi crescută treptat, până când se ajunge la consistența dorită.

De ce contează scurgerea vinetelor

Chiar dacă pare un detaliu minor, scurgerea miezului de vinete poate face diferența între o salată apoasă și una densă și cremoasă.

Vinetele coapte conțin multă apă, iar aceasta trebuie eliminată înainte ca miezul să fie combinat cu celelalte ingrediente. Lăsarea lor la scurs timp de 30-60 de minute permite îndepărtarea unei părți importante din lichid.

În acest fel, maioneza de post se poate combina mai bine cu vinetele, iar rezultatul final va avea o textură mai uniformă.

Salată de vinete de post, simplă și cremoasă

Cu vinete bine coapte, suficient de bine scurse și o maioneză de post preparată corect, rețeta poate fi obținută fără tehnici complicate și fără ingrediente greu de găsit.

Combinația dintre vinete, ceapă, ulei, muștar și zeamă de lămâie oferă un preparat potrivit pentru perioada postului, dar și pentru cei care preferă o variantă fără ou.

Cel mai important truc rămâne răbdarea: vinetele trebuie lăsate să se scurgă bine, iar uleiul trebuie încorporat treptat în maioneza de post. Astfel, salata capătă textura fină și cremoasă pentru care acest preparat este atât de apreciat.