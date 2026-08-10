 Pate de fasole roșie, cremos și aromat. Ingredientul simplu care îi schimbă complet gustul
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Pate de fasole roșie, cremos și aromat. Ingredientul simplu care îi schimbă complet gustul

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Când vrei să pregătești ceva rapid, sățios și gustos, fără să petreci prea mult timp în bucătărie, pateul de fasole roșie poate fi o alegere inspirată. Are o textură cremoasă, o aromă bogată și poate deveni foarte ușor o alternativă delicioasă la pateurile clasice din comerț.

Pate de fasole roșie, cremos și aromat.
Pate de fasole roșie, cremos și aromat.

Secretul unui rezultat cu adevărat reușit nu constă însă doar în fasole, ci în felul în care sunt pregătite celelalte ingrediente. Ceapa călită lent este unul dintre elementele care fac diferența, pentru că oferă preparatului o dulceață discretă și o aromă mult mai profundă. Usturoiul, boiaua și puțin suc de lămâie completează combinația și transformă o rețetă simplă într-un aperitiv plin de savoare.

Pateul de fasole roșie poate fi pregătit atât cu fasole fiartă în casă, cât și cu fasole din conservă, ceea ce înseamnă că poate fi gata în mai puțin de 20 de minute.

Ingrediente pentru pateul de fasole roșie

Pentru aproximativ șase porții sunt necesare:

  • 500 g de fasole roșie fiartă sau două conserve de fasole, bine scurse;
  • o ceapă mare;
  • 2-3 căței de usturoi;
  • 3 linguri de ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline;
  • o linguriță de boia dulce;
  • jumătate de linguriță de boia afumată, opțional;
  • o lingură de suc proaspăt de lămâie;
  • sare și piper, după gust;
  • 2-3 linguri de apă sau din zeama în care a fiert fasolea;
  • pătrunjel verde pentru decor.

Pentru un gust mai intens, rețeta poate fi personalizată cu puțin chimen măcinat, cimbru, coriandru sau fulgi de ardei iute.

Cum se prepară pateul de fasole roșie

Dacă alegi fasole uscată, aceasta trebuie pusă la înmuiat cu o seară înainte, apoi fiartă până când boabele devin foarte moi. Este important ca fasolea să fie bine fiartă, deoarece boabele insuficient fierte pot compromite textura finală a pateului.

În cazul în care folosești fasole la conservă, procesul este mult mai rapid. Scurge bine boabele și clătește-le sub jet de apă rece înainte de a le folosi.

Ceapa călită este secretul unui gust mai bun

Toacă ceapa cât mai fin, apoi pune-o într-o tigaie în care ai încălzit uleiul. Las-o la foc mic până când se înmoaie și capătă o ușoară nuanță aurie. Nu grăbi acest pas, deoarece ceapa arsă poate da întregului preparat un gust amar.

Adaugă usturoiul mărunțit și mai gătește aproximativ un minut, suficient cât să-și elibereze aroma.

Mixează ingredientele până obții o pastă fină

Pune fasolea într-un blender și adaugă ceapa și usturoiul călite, boiaua dulce, boiaua afumată, sucul de lămâie, sarea și piperul.

Mixează până când compoziția devine omogenă. Dacă pateul este prea dens, adaugă treptat câte o lingură de apă sau de zeamă de fasole, până când obții consistența dorită.

La final, gustă și ajustează cantitatea de sare, piper sau lămâie.

Cum faci pateul de fasole roșie foarte cremos

Dacă îți place pateul cu o textură fină, catifelată, nu te opri din mixat imediat ce ingredientele s-au omogenizat. Lasă blenderul să funcționeze încă două-trei minute, iar compoziția va deveni mai fină.

Un alt truc este să adaugi uleiul treptat în timp ce mixezi. Acesta contribuie la obținerea unei texturi mai cremoase și mai ușor de întins pe pâine.

Pentru un pate foarte fin, poți trece compoziția printr-o sită după mixare, deși acest pas nu este obligatoriu.

Cu ce poți servi pateul de fasole

Pateul este excelent pe pâine prăjită, dar poate fi folosit și în numeroase alte combinații. Îl poți întinde pe lipii, îl poți transforma într-o bază pentru sandvișuri sau îl poți servi drept dip pentru legume crude.

Pentru un platou de aperitive, îl poți decora cu pătrunjel proaspăt, rondele de ceapă roșie, ridichi, castraveți, ardei gras sau semințe de dovleac și floarea-soarelui.

O variantă ușor picantă poate fi obținută prin adăugarea câtorva fulgi de ardei iute sau a unui vârf de cuțit de piper Cayenne.

Cum echilibrezi gustul pateului

Fasolea roșie are o aromă discret dulceagă, motiv pentru care aciditatea sucului de lămâie este importantă în această rețetă. Nu este nevoie de o cantitate mare, însă câteva picături pot schimba considerabil gustul final.

Boiaua afumată este, de asemenea, un ingredient interesant dacă vrei ca pateul să aibă o aromă mai intensă, ușor afumată. Dacă preferi un gust mai apropiat de bucătăria tradițională, poți folosi doar boia dulce și puțin chimen.

Cât timp se păstrează pateul de fasole

După preparare, pateul trebuie transferat într-un recipient curat, închis ermetic, și păstrat la frigider. În condiții corespunzătoare, poate fi consumat în aproximativ 3-4 zile.

Înainte de servire, este recomandat să îl scoți din frigider cu aproximativ 15-20 de minute înainte. Astfel, aromele se vor simți mai bine, iar textura va deveni mai ușor de întins.

Dacă după refrigerare pateul s-a îngroșat, îl poți amesteca bine și, dacă este necesar, poți adăuga o cantitate foarte mică de apă sau ulei de măsline.

De ce merită să încerci această rețetă

Dincolo de faptul că se prepară ușor și are un cost redus, pateul de fasole roșie este o opțiune versatilă pentru cei care vor să includă mai multe alimente vegetale în meniul lor. Fasolea furnizează proteine vegetale și fibre și conține, de asemenea, minerale precum fierul și magneziul, precum și folat.

Rețeta este potrivită pentru zilele de post dacă ingredientele folosite respectă regulile alimentare pe care le urmezi și poate fi adaptată foarte ușor în funcție de gust.

Cu fasole bine fiartă, ceapă călită lent, puțină lămâie și condimentele potrivite, obții un pate cremos, aromat și ușor de preparat, care poate transforma o simplă felie de pâine într-o gustare consistentă și gustoasă.

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