 Prajitură rasturnată cu prune caramelizate, desertul sfârșitului de vară. Cea mai bună rețetă
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Prajitură rasturnată cu prune caramelizate, desertul sfârșitului de vară. Cea mai bună rețetă

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Prajitura răsturnată cu prune caramelizate este unul dintre acele deserturi care marchează perfect finalul verii: aromă intensă de prune coapte, caramel lucios, blat pufos și o textură care se menține fragedă zile întregi. 

Rețetă pentru prăjitură răsturnată/sursă foto: shutterstock
Rețetă pentru prăjitură răsturnată/sursă foto: shutterstock

Ingredientele necesare

  • 4 ouă
  • 200 de grame de zahăr
  • 1 praf bun de sare
  • 2 plicuri de zahăr vanilat/1 lingură de extract de vanilie
  • 200 de grame de făină
  • 1 linguriță de scorțișoară pudră sau coaja rasă de la 1 lămâie
  • 1 linguriţă rasă de praf de copt
  • 125 de grame de unt cu 82% grăsime, topit, dar nu fierbinte

Pentru stratul de caramel și prune este nevoie de 120 grame de zahăr tos și 700 de grame de prune sănătoase, cântărite împreună cu sâmburii.

Mod de preparare

Pentru pregătirea formei, există două abordări. Dacă prăjitura este coaptă într-o cratiță sau într-o formă compactă, zahărul poate fi caramelizat direct în aceasta. În schimb, dacă se folosește o formă cu pereți detașabili, este recomandat ca zahărul să fie caramelizat separat, într-o crăticioară, până capătă o nuanță brun‑aurie, apoi turnat în formă.

În acest fel se evită riscul ca zahărul să se prelingă prin îmbinarea formei și să ajungă pe aragaz. Indiferent dacă zahărul a fost ars direct în formă sau pregătit separat, forma trebuie înclinată cu grijă în toate direcțiile, astfel încât fundul să fie acoperit uniform de caramel, având grijă să nu se producă arsuri, pentru că stropii de caramel sunt extrem de fierbinți.

După ce caramelul s-a răcit, prunele se spală bine, se taie în jumătăți și se îndepărtează sâmburii. Jumătățile se așază concentric în formă, cu partea tăiată în jos, peste stratul de zahăr ars.

Primul pas în pregătirea compoziției este preîncălzirea cuptorului la 180°C. Într-un castron adânc se pun cele patru ouă întregi, zahărul pentru prăjitură, sarea și zahărul vanilat. Cu ajutorul unui mixer, chiar și unul simplu de mână, ouăle se bat la viteză mare până când se transformă într-o cremă spumoasă, deschisă la culoare.

În acest timp, într-un castron mic se amestecă făina cu praful de copt și scorțișoara. Când ouăle sunt bătute suficient, spuma trebuie să fie destul de fermă încât să își mențină forma câteva secunde atunci când curge de pe paletele mixerului.

Imediat după ce ouăle sunt bine bătute, ingredientele uscate se cern în castron, printr-o sită. Făina și untul topit, dar nu fierbinte, se încorporează în baza de ouă cu ajutorul unei spatule flexibile. Mișcările trebuie să fie delicate, ridicând compoziția de pe fundul castronului și împăturind-o ușor, în timp ce untul se toarnă treptat.

Castronul se rotește din când în când, iar amestecarea se oprește imediat ce compoziția devine omogenă. Nu se amestecă circular și nici energic, pentru a nu elimina aerul acumulat în ouăle bătute.

Compoziția se toarnă apoi în formă, peste prune, și se nivelează cu grijă. În acest moment, cuptorul ar trebui să fie deja la temperatura de 180°C. Prăjitura se coace la nivel mediu, cu căldură de sus și de jos, fără ventilație.

Timpul de coacere este de aproximativ 40 de minute. Dacă prăjitura se rumenește prea repede, se acoperă cu o coală de hârtie de copt umezită și se continuă coacerea până la final. La final, prăjitura trebuie să fie brun‑aurie, iar o scobitoare introdusă în mijlocul blatului trebuie să iasă curată.

Ultimul pas de făcut după coacere

După coacere, prăjitura se lasă să se răcească în formă timp de 20–25 de minute. Cât este încă caldă, se trece cu un cuțit subțire pe margini și se răstoarnă pe un platou suficient de mare.

Forma se îndepărtează cu grijă, iar dacă vreo jumătate de prună rămâne lipită, se desprinde și se așază la locul ei. Siropul rămas în formă se scurge deasupra prăjiturii, apoi desertul se lasă să se răcească complet.

Prăjitura poate fi servită călduță sau rece, după preferință. În varianta originală, a fost însoțită de frișcă bătută, neîndulcită, care a completat perfect dulceața caramelului și aroma prunelor.

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