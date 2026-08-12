Varză coaptă cu iaurt
Varză coaptă cu iaurt este un preparat simplu, gustos și surprinzător de aromat.
Ingrediente
1 varză albă, medie
3-4 linguri ulei de măsline
2 căței de usturoi
sare
piper
boia afumată
cimbru fulgi de chili
rozmarin
parmezan ras
200 g iaurt
zeama de la ½ lămâie
Mod de preparare
Tai varza felii groase de aproximativ 2 cm, păstrându-le cotorul ca feliile să nu se rupă.
Într-un bol, amesteci usturoiul zdrobit, condimentele și uleiul de măsline. Separat, amesteci iaurtul cu puțin piper și cu zeama de lămâie.
Așezi feliile de varză pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, le ungi uniform, pe ambele părți, cu compoziția cu condimente și dai la cuptorul încins aproximativ 20 de minute, întorcând feliile la jumătatea timpului, până devin aurii și ușor crocante pe margini.
Le pui în farfurie, presari parmezan deasupra și torni sosul de iaurt.