Varză coaptă cu iaurt este un preparat simplu, gustos și surprinzător de aromat.

Ingrediente

1 varză albă, medie

3-4 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi

sare

piper

boia afumată

cimbru fulgi de chili

rozmarin

parmezan ras

200 g iaurt

zeama de la ½ lămâie

Mod de preparare

Tai varza felii groase de aproximativ 2 cm, păstrându-le cotorul ca feliile să nu se rupă.

Într-un bol, amesteci usturoiul zdrobit, condimentele și uleiul de măsline. Separat, amesteci iaurtul cu puțin piper și cu zeama de lămâie.

Așezi feliile de varză pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, le ungi uniform, pe ambele părți, cu compoziția cu condimente și dai la cuptorul încins aproximativ 20 de minute, întorcând feliile la jumătatea timpului, până devin aurii și ușor crocante pe margini.

Le pui în farfurie, presari parmezan deasupra și torni sosul de iaurt.