Supă grecească de fasole
Supă grecească de fasole, este un preparat hrănitor perfect pentru o masă gustoasă.
Ingrediente
250 g fasole albă uscată
1 ceapă mare
2 morcovi
2 tije de țelină apio
3 linguri ulei de măsline
400 g roșii din conservă sau proaspete descojite
1 frunză de dafin
1 linguriță oregano uscat
sare
piper
1,5 l apă
pătrunjel proaspăt
Mod de preparare
Lași fasolea la înmuiat în apă rece cu o seară înainte sau minimum 8 ore.
A doua zi, scurgi fasolea, torni apă curată peste ea și o fierbi 30 de minute. Arunci prima apă.
Într-o cratiță mare, încingi uleiul. Cureți și tai ceapa, morcovii și țelina bucăți potrivite. Adaugi legumele în uleiul încins și călești 5-6 minute, până se înmoaie ușor.
Pui fasolea fiartă, roșiile, frunza de dafin, oregano, sarea și piperul. Torni apă cât să acopere bine totul și lași să fiarbă la foc mic 45-50 de minute, până ce fasolea e fragedă și supa s-a îngroșat puțin. Servești supa caldă, stropită cu puțin ulei de măsline și pătrunjel verde tocat.