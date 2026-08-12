 Supă grecească de fasole
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Supă grecească de fasole

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Supă grecească de fasole, este un preparat hrănitor perfect pentru o masă gustoasă.

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Ingrediente

250 g fasole albă uscată

1 ceapă mare

2 morcovi

2 tije de țelină apio

3 linguri ulei de măsline

400 g roșii din conservă sau proaspete descojite

1 frunză de dafin

1 linguriță oregano uscat

sare

piper

1,5 l apă

pătrunjel proaspăt

Mod de preparare

Lași fasolea la înmuiat în apă rece cu o seară înainte sau minimum 8 ore.

A doua zi, scurgi fasolea, torni apă curată peste ea și o fierbi 30 de minute. Arunci prima apă.

Într-o cratiță mare, încingi uleiul. Cureți și tai ceapa, morcovii și țelina bucăți potrivite. Adaugi legumele în uleiul încins și călești 5-6 minute, până se înmoaie ușor.

Pui fasolea fiartă, roșiile, frunza de dafin, oregano, sarea și piperul. Torni apă cât să acopere bine totul și lași să fiarbă la foc mic 45-50 de minute, până ce fasolea e fragedă și supa s-a îngroșat puțin. Servești supa caldă, stropită cu puțin ulei de măsline și pătrunjel verde tocat.

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