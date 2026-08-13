Pateul de ciuperci este un aperitiv cremos, ușor de preparat și perfect pentru un mic dejun gustos sau o gustare rapidă.

Ingrediente

1 aluat foitaj dezghețat

500 g ciuperci

4 căței de usturoi

1 ceapă, tăiată mărunt

2 linguri ulei

5 fire de tarhon

sare

piper

4 felii pâine

2-3 fire de cepșoară, pentru servit

Mod de preparare

Speli ciupercile, le tai feliuțe cu tot cu codițe și mărunțești usturoiul.

Încingi uleiul, pui ceapa și usturoiul, amesteci, presari sare și piper, după gust, ții câteva minute și adaugi ciupercile. Lași pe foc, amestecând din când în când, apoi adaugi tarhonul tocat fin și mai ții până se evaporă apa lăsată de ciuperci. Oprești focul și dai vasul deoparte. Le lași la răcorit, dai deoparte câteva ciuperci pentru decor, iar pe restul le pui în blender și le mixezi până când obții o pastă fină, pe care o dai la frigider.

Întinzi aluatul foitaj și, cu gura unei căni, îl decupezi în cerculețe pe care le așezi pe hârtie de copt. Așezi peste ele altă hârtie de copt, pui deasupra lor o tavă ca să nu se umfle prea mult și le coci la foc intens aproximativ 10 minute. Le lași la răcit.

Întinzi pe fiecare cerculeț de aluat un strat de pateu de ciuperci, apoi un alt cerculeț, iar pateu, iar un cerculeț, decorezi cu ciupercile păstrate și cu cepşoară tăiată mărunt.