Lasagna reinterpretată cu pesto, roșii cherry și burrata. Mod de preparare pas cu pas

O variantă modernă, rapidă și extrem de cremoasă a clasicei lasagna, montată direct pe farfurie. Combinația dintre pesto-ul aromat, roșiile cherry ușor perpelite și interiorul catifelat de burrata transformă acest preparat într-un răsfăț culinar mediteranean.

Dacă îți dorești gustul bogat al pastelor italienești fără să mai aștepți coacerea la cuptor, această rețetă reinterpretată de lasagna este alegerea ideală. Un preparat elegant, fresh și plin de culoare, perfect pentru o cină rapidă sau un prânz rafinat.

Ingrediente necesare

6 foi de lasagna

400 g roșii cherry

2 burrata (aproximativ 125 g fiecare)

60 g sos pesto

2 linguri ulei de măsline

1 cățel de usturoi

Sare și piper negru proaspăt măcinat (după gust)

Mod de preparare pas cu pas

Fierberea pastelor: Fierbe foile de lasagna în apă clocotită cu sare, respectând timpul indicat pe ambalaj până devin al dente. Scoate-le cu grijă pentru a nu se rupe și scurge-le bine.

Pregătirea bazei de usturoi: Tastează roșiile cherry în jumătăți. Încinge uleiul de măsline într-o tigaie, adaugă usturoiul mărunțit și lasă-l doar câteva secunde pentru a-și elibera aroma, fără să se rumenească.

Gătirea roșiilor: Pune jumătățile de roșii cherry în tigaie, azonează cu sare și piper, apoi gătește-le 3–4 minute. Roșiile trebuie să se înmoaie ușor și să lase puțin sos, păstrându-și totodată forma.

Montajul pe farfurie: Așază prima foaie de lasagna pe farfuria de servire. Adaugă un strat generos de sos pesto, roșii cherry calde și bucăți rupte din crema de burrata.

Finalizarea porției: Pune a doua foaie de lasagna și repetă straturile de pesto, roșii și brânză. Încheie cu a treia foaie de paste, iar deasupra decorează cu restul de roșii, pesto și burrata. Serveste preparatul imediat.

Sfaturile bucătarului

Scoate burrata din frigider cu 20–30 de minute înainte de montaj pentru o textură fluidă și cremoasă. Nu goli roșiile până devin piure; contrastul de textură dintre paste și bucățile întregi de roșie este esențial. Adăugarea usturoiului se face strict pentru câteva secunde înainte de roșii pentru a evita gustul amar, potrivit cosânzele.gătesc.

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