 Lasagna reinterpretată cu pesto, roșii cherry și burrata. Mod de preparare pas cu pas
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Lasagna reinterpretată cu pesto, roșii cherry și burrata. Mod de preparare pas cu pas

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O variantă modernă, rapidă și extrem de cremoasă a clasicei lasagna, montată direct pe farfurie. Combinația dintre pesto-ul aromat, roșiile cherry ușor perpelite și interiorul catifelat de burrata transformă acest preparat într-un răsfăț culinar mediteranean.

Lasagna reinterpretată/ sursa Facebook
Lasagna reinterpretată/ sursa Facebook

Dacă îți dorești gustul bogat al pastelor italienești fără să mai aștepți coacerea la cuptor, această rețetă reinterpretată de lasagna este alegerea ideală. Un preparat elegant, fresh și plin de culoare, perfect pentru o cină rapidă sau un prânz rafinat.

Ingrediente necesare

  • 6 foi de lasagna
  • 400 g roșii cherry
  • 2 burrata (aproximativ 125 g fiecare)
  • 60 g sos pesto
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 cățel de usturoi
  • Sare și piper negru proaspăt măcinat (după gust)

Mod de preparare pas cu pas

Fierberea pastelor: Fierbe foile de lasagna în apă clocotită cu sare, respectând timpul indicat pe ambalaj până devin al dente. Scoate-le cu grijă pentru a nu se rupe și scurge-le bine.  

Pregătirea bazei de usturoi: Tastează roșiile cherry în jumătăți. Încinge uleiul de măsline într-o tigaie, adaugă usturoiul mărunțit și lasă-l doar câteva secunde pentru a-și elibera aroma, fără să se rumenească. 

Gătirea roșiilor: Pune jumătățile de roșii cherry în tigaie, azonează cu sare și piper, apoi gătește-le 3–4 minute. Roșiile trebuie să se înmoaie ușor și să lase puțin sos, păstrându-și totodată forma. 

Montajul pe farfurie: Așază prima foaie de lasagna pe farfuria de servire. Adaugă un strat generos de sos pesto, roșii cherry calde și bucăți rupte din crema de burrata. 

Finalizarea porției: Pune a doua foaie de lasagna și repetă straturile de pesto, roșii și brânză. Încheie cu a treia foaie de paste, iar deasupra decorează cu restul de roșii, pesto și burrata. Serveste preparatul imediat.   

Sfaturile bucătarului 

 Scoate burrata din frigider cu 20–30 de minute înainte de montaj pentru o textură fluidă și cremoasă.  Nu goli roșiile până devin piure; contrastul de textură dintre paste și bucățile întregi de roșie este esențial.  Adăugarea usturoiului se face strict pentru câteva secunde înainte de roșii pentru a evita gustul amar, potrivit cosânzele.gătesc. 

Sursa Facebook

Ghid de cumpărături

banner marina almasan png
#Exclusiv Click!
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!” Vedete românești
zodie zodii pixabay jpg
Cele trei zodii care vor avea cea mai mare putere în următoarele 4 luni. Astrele le aduc succes, influență și oportunități neașteptate Horoscop
image
Statistica dezolantă scoasă la suprafață de accidentul, în care au murit cinci oameni, comis de un tânăr fără permis, din Dâmbovița adevarul.ro
image
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război adevarul.ro

Parteneri

image
Prima reacție a lui Marius Șumudică după ce a refuzat oferta lui CFR Cluj: „Am principiile mele!”. Ce spune despre variantele Mutu și Kopic www.fanatik.ro
image
Români, revoltați că au dat 1.500 de euro la un hotel de patru stele în Bulgaria: "Am primit ventilatoare" observatornews.ro
image
Europa intră sub al cincilea „dom de căldură” al verii, iar Super El Niño prinde forță. Prognoza pentru lunile următoare www.antena3.ro
image
Ce se întâmplă, în închisoare, cu autorii masacrului de la Urziceni. Criminalii se așteaptă la ce este mai rău www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Reacţia presei din Rusia după ce David Popovici l-a bătut pe Egor Kornev as.ro
image
Obiectele vechi pe care românii le aruncă la curățenie, deși unele pot valora o mică avere. Poţi lua chiar mii de lei pe ele playtech.ro
image
David Popovici, ce surpriză! Rusul Kornev a făcut totul public și l-a dat de gol www.fanatik.ro
image
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte 'Furnicuțele' de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce a învins cancerul, ce face concret Prințesa Kate ca să rămână sănătoasă okmagazine.ro
image
Viitoarea regină olandeză, cu bune și cu rele! Prințesa Amalia nu s-a temut să-și arate cicatricea uriașă de pe mâna stângă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
image
#Antichitate
Odiseea este bântuită de misterioasele „Popoare ale Mării” – dar cine au fost ele, de fapt? historia.ro
pateu de ciuperci jpg
Pateu de ciuperci Rețete cu legume
tarta cu mure jpg
Tartă cu mure Deserturi
varza coapta cu iaurt jpg
Varză coaptă cu iaurt Rețete
supa greceasca de fasole jpg
Supă grecească de fasole Rețete cu legume
image png
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Nu conține ouă și nici lapte. E perfectă pentru zilele de post Rețete
image png
Prajitură rasturnată cu prune caramelizate, desertul sfârșitului de vară. Cea mai bună rețetă Rețete
tarta cu piure de caise jpg
Tartă cu piure de caise Deserturi
bilute crocante de morcov cu spanac jpg
Biluțe crocante cu morcov și spanac Mâncăruri rapide
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net