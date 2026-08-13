Are 69 de ani și a mers să susțină Bacalaureatul în Botoșani. „Nu am mai întâlnit așa ceva până acum”

Un bărbat în vârstă de 69 de ani din Botoșani este exemplul perfect că niciodată nu este prea târziu pentru a-ți îndeplini o dorință. El s-a prezentat la două probe din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Anul acesta s-a pregătit pentru limba română și matematică.

Prezent la examenul de Bacalaureat, la 69 de ani

Pentru sesiunea de toamnă bărbatul de 69 de ani s-a pregătit la limba română și matematică. Ar mai avea proba la logică, însă pe aceasta o lasă pe anul viitor pentru a avea timp să se pregătească.

Cele două examene s-au dat în centrul de examen de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, Bogdan Suruciuc, este uimit și menționează că el este cel mai în vârstă candidat care a susținut examenul în acest an.

„E un semnal că acest examen este foarte important. Și ar trebui să fie un semnal și pentru tânăra generație. Eu n-am mai întâlnit persoană, la vârsta aceasta, să susțină examenul de bacalaureat. A susținut doar la două probe, la a treia probă a spus că va veni la anul. Să se pregătească. A susținut la matematică și română și urmează la logică. De când sunt inspector general nu am mai întâlnit așa ceva până acum și nici de când sunt în sistem”, a declarat Suruciuc, conform botosaninews.ro.

În același timp, șeful IȘJ consideră că gestul bărbatului este „un semnal pentru tânăra generaţie care trebuie să înţeleagă că această diplomă este necesară la orice vârstă”.

Rata de promovabilitate în prima sesiune de bac 2026

Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat din prima sesiune au fost publicate pe data de 12 iulie. Astfel, s-a observat că procentul de promovare a crescut după ce s-au procesat contestațiile. Numărul a urcat la 76,9%, cu 2,1 puncte procentuale peste cel înregistrat la afișarea primelor note. Mai mult decât atât, la sesiunea de vară 70 de absolvenți au obținut media generală 10.