Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața fanilor săi: „M-a îngenuncheat viața”

Valentin Sanfira și-a arătat latura sa sensibilă pe rețelele de socializare. Acesta și-a impresionat fanii cu un mesaj referitor la greutățile vieții și la puterea de a merge mai departe.

Artistul este extrem de activ pe rețelele de socializare, însă, recent, a publicat un mesaj emoționant și extrem de puternic. Acesta a recunoscut că „viața l-a îngenuncheat”, însă nu l-a doborât. Este cunoscut deja faptul că divorțul de Codruța Filip fost unul destul de dificil.

Valentin Sanfira, mărturisiri despre greutățile prin care a trecut

Artistul îndrăgit de români susține că a trecut prin momente grele în viață, însă singurul lucru care l-a ținut cu capul pe umeri a fost credința. Acesta a menționat că Dumnezeu a fost cel care l-a ghidat în tot acest timp.

„M-a îngenuncheat viața, dar nu m-a învins. Mi-a rupt bucăți din suflet, dar nu din credință. Am căzut, dar nu am rămas jos, pentru că nu m-am rugat niciodată să îmi fie ușor, m-am rugat doar să pot duce tot ce vine. Când lumea s-a îndepărtat, Dumnezeu a rămas. Când oamenii au închis ușile, El mi-a deschis drumuri. Când am simțit că nu mai pot, mi-a arătat că pot încă un pas”, a mărturisit artistul într-o postare pe Instagram.

Artistul recunoaște că a suferit

Mesajul publicat vorbește și despre durere, despre suferință. Cu toate acestea, Valentin Sanfira pare că și-a găsit liniștea. „Durerea nu m-a slăbit, m-a înarmat. M-a făcut să văd cine merit să fiu și cine nu a meritat niciodată să rămână lângă mine. Astăzi nu mai cer nimănui nimic, astăzi mă ridic cu liniștea mea, cu puterea mea, și cu credința că tot ce am pierdut a fost doar ce nu era pentru mine”.

O altă lecție învățată a fost cea despre oameni. Cântărețul a menționat că este conștient de faptul că „oamenii vin și pleacă”. „Am învățat că oamenii vin și pleacă, dar lecțiile rămân. Am învățat că vorbele dor, dar tăcerile trădează și mai rău. Am înțeles că nu pot salva pe toată lumea, dar mă pot salva pe mine”.

Despre trecutul pe care nu-l poate uita

Mesajul mai conține și anumite referințe la trecut. „Îmi car rănile ca pe niște medalii pentru fiecare zi în care nu am renunțat și merg înainte pentru că știu că drumul meu nu se termină în întuneric. Drumul meu începe acolo unde alții obosesc.

Poate nu am tot ce îmi doresc, dar am tot ce îmi trebuie. Credință, curaj și un Dumnezeu care m-a ridicat atunci când nimeni nu a întins mâna. Pentru mine, asta e victoria adevărată”, se mai arată în mesajul transmis de Valentin Sanfira.