 Mihai Bobonete, anunț surprinzător! Actorul a devenit acționar al echipei Universitatea Craiova
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Mihai Bobonete, anunț surprinzător! Actorul a devenit acționar al echipei Universitatea Craiova

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Celebrul actor din Las Fierbinți, Mihai Bobonete, a făcut anunțul cel mare pentru fanii Universității Craiova. Acesta a devenit acționar al echipei preferate. Cum s-a afișat pe rețelele de socializare.

Mihai Rotaru și Mihai Bobonete. Foto: Instagram
Mihai Rotaru și Mihai Bobonete. Foto: Instagram

Mihai Bobonete a publicat pe rețelele de socializare o poză cu Mihai Rotaru, acționarul majoritar. Imaginea surprinde momentul în care actorul a semnat contractul. Cei doi se aflau într-o încăpere a stadionului „Ion Oblemenco”.

Mihai Bobonete, acționar la Universitatea Craiova

Mihai Bobonete și-a pus semnătura chiar în ziua în care Universitatea Craiova a învins KuPS Kuopio și s-a calificat în play-off-ul Europa League, cu un scor de 2-1. În play-off-ul competiției oltenii va înfrunta formația Ararat-Armenia, pentru calificarea în grupa unică din Europa League.

„Astăzi e o zi mare, de meci important si pentru toată suflarea oltenească, iar pentru mine este Ziua Z pentru că de astăzi sunt acționar la Universitatea Craiova.

Pentru că inima mea bate în ritmul tobelor de la peluză, pentru ca sufletul îmi dansează de fiecare dată pe ritmul Olteniei Eterna Terra Nova și pentru că Jiul îmi curge prin vene în alb-albastru ...pentru toate astea sunt de azi noul acționar al Universității Craiova”, a scris actorul Mihai Bobonete pe rețelele de socializare.

Universitatea Craiova avea 12 acționari înainte ca Mihai Bobonete să semneze, se arată pe termene.ro. În același timp, la Oficiul Național al Registrului Comerțului echipa oltenilor figura cu cinci acționari persoane fizice, anume  Mihai Rotaru, Florin Enceanu, Ovidiu Costeșin, Bogdan Năstase și Adrian Racoviță, și nouă acționari persoane juridice, ale căror nume nu sunt dezvăluite, conform gsp.ro.

Ștefan Baiaram dezamăgit, deși meciul a fost câștigat

La finalul meciului, Ștefan Baiaram a declarat că se simte dezamăgit și supărat de prestația sa din teren. Acesta a fost schimbat în minutul 80 al meciului, atunci când fanii l-au huiduit. Jucătorul a afirmat că reacția suporterilor a fost, totuși, exagerată.

„Nu e vorba că îmi lipsește ceva. Sunt bucuros că ne-am calificat, că am câștigat, dar sunt dezamăgit de prestația mea. Am început destul de slab, după am avut un joc destul de bun, am avut mai multe ocazii și am câștigat. Nu am fost surprinși. Probabil am făcut o greșeală și sper ca pe viitor să nu mai începem de la 0-1.

M-am obișnuit. Probabil că nu le-a plăcut prestația din această seară. Și eu sunt conștient că nu am făcut un joc bun, dar nu mă așteptam la așa ceva.

Ne gândim la meciul cu Galați și după sper să ne calificăm în Europa League. Nu știu dacă depinde calificarea mea în Europa League pentru un transfer. Nu am ce să comentez despre ofertele care au existat. Sunt foarte dezamăgit și supărat”, a declarat Ștefan Baiaram

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