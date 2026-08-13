Drew Barrymore, întâlnire emoționantă cu femeia care i-a fost alături într-un moment greu

Drew Barrymore a avut parte de o reuniune emoționantă în timpul filmărilor pentru „The Drew Barrymore Show”. Actrița s-a reîntâlnit cu o însoțitoare de zbor pe care o cunoscuse în urmă cu patru ani, într-o perioadă dificilă din viața sa. Întâlnirea a avut loc în ediția emisiunii difuzată miercuri, 12 august.

Femeia se afla în public și i-a amintit actriței de momentul în care cele două s-au întâlnit în avion. Revederea a avut un puternic impact emoțional asupra lui Barrymore, care a mers în public, a îmbrățișat-o și s-a așezat lângă ea pentru a rememora povestea întâlnirii lor.

„Plângeai și plângeai”

Însoțitoarea de zbor i-a spus lui Drew Barrymore că își amintea foarte bine momentul în care actrița se afla în avion și trecea printr-o perioadă grea.

„Când te-am întâlnit, plângeai în bucătăria avionului”, i-a spus femeia, arătându-i pe telefon o fotografie de la întâlnirea lor. Ea și-a amintit că Barrymore plângea în timp ce vorbea despre ceea ce i se întâmpla în acea perioadă.

„Și am stat în bucătărie, iar tu plângeai și plângeai pentru că treceai prin atât de multe. Eram pur și simplu uluită și mă gândeam doar să te țin în brațe”, a continuat însoțitoarea de zbor.

Barrymore a mers apoi lângă femeie, i-a oferit o îmbrățișare și a stat alături de ea în timp ce povestea despre prima lor întâlnire.

Drew Barrymore și momentul în care a renunțat la alcool

Revederea a readus în atenție și parcursul actriței către sobrietate. Barrymore a vorbit deschis despre relația sa cu alcoolul și despre momentul în care a decis să renunțe la consumul acestuia.

„A fost un an foarte, foarte greu; de fapt, a fost anul în care am încetat să beau”, și-a amintit actrița, ștergându-și lacrimile cu un șervețel.

Barrymore a explicat apoi că renunțarea la alcool nu a însemnat dispariția tuturor problemelor din viața sa. Actrița a subliniat că, după ce o persoană renunță la băutură, există în continuare multe lucruri de rezolvat.

„Când renunți la băut, nu este ca și cum toate problemele tale dispar; încă există o mulțime de lucruri de făcut”, a spus ea.

Actrița a vorbit și despre felul în care alcoolul îi afectase viața. În fața publicului, Barrymore a spus că, pentru ea, alcoolul devenise principala problemă și că ajunsese să apeleze la acesta pentru că nu voia să simtă.

„A fost unul dintre cele mai eliberatoare lucruri”

Drew Barrymore a revenit în 2022 asupra parcursului său către sobrietate, într-un eseu personal publicat în revista sa, „Drew”. Actrița a vorbit atunci deschis despre relația sa cu alcoolul și despre modul în care a început să acorde prioritate propriei persoane.

Barrymore a descris renunțarea la alcool drept unul dintre cele mai eliberatoare lucruri din parcursul său. Potrivit actriței, această decizie a ajutat-o să se elibereze de vinovăție și de disfuncționalitate și a încurajat-o să se concentreze asupra propriei persoane și asupra lucrurilor de care avea nevoie.

„Oprește-te pentru o clipă, respiră și îmbrățișează-te. Cu toții facem tot ce putem”, a scris ea.

Actrița a dezvăluit în decembrie 2021 că era deja abstinentă de alcool de doi ani și jumătate, vorbind atunci despre parcursul său către sobrietate în cadrul unei discuții la „CBS This Morning”.

Barrymore a explicat că a realizat că alcoolul nu se potrivea cu viața pe care și-o dorea.

Revenind la întâlnirea din emisiune, actrița i-a mulțumit femeii care i-a fost alături în avion în urmă cu patru ani. Barrymore i-a spus că întâlnirea lor a avut un motiv și i-a mulțumit pentru faptul că a ascultat-o atunci, dar și pentru că a fost alături de ea în prezent.

„A fost un motiv pentru care ne-am întâlnit în acea zi; îți mulțumesc că mi-ai permis să fiu atât de sinceră și transparentă cu tine atunci și îți mulțumesc că ești alături de mine acum”, i-a transmis Barrymore.

La final, actrița a îmbrățișat-o din nou pe fosta însoțitoare de zbor, în aplauzele și încurajările publicului din studio.