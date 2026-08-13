Cornelia și Lupu Rednic sunt și nași de meserie: „Avem fini fără număr!” De ce e bine să nășești, potrivit preoților?

Soții Cornelia și Lupu Rednic nu au copii, însă sunt părinți spirituali, pentru zeci de cupluri. Exclusiv pentru Click!, „nașul” Lupu Rednic ne-a dezvăluit și ce anume condiții de bază trebuie să întrunească viitorii fini, pentru a le fi aproape, în ziua cununiei religioase. Iată și de ce e bine să nășești. Ce spun, de fapt, slujitorii bisericii.

1/6 Cornelia și Lupu Rednic au nășit zeci de fini, în cei peste 30 de ani de căsnicie

Lupu Rednic: „Finii nu prea vin cu un curcan, de Lăsata Secului”

Lupu Rednic nu acceptă însă să nășească pe oricine. Trebuie musai să fie oameni de calitate, respectuoși și pe care, la nevoie, la greu, să se poată baza. Până acum, în cei peste 30 de ani, nu prea a dat greș:

„Avem o grămadă de fini, fără număr. Meseria noastră este, pe lângă muzica populară, și de nași, de cununie și de botez. Toți finii noștri sunt de calitate, cum sunt nașii trebuie să fie și finii. Noi am avut noroc de fini buni. Unii, da, se mai fac că și uită. E și o vorbă: „Sunt om cu tine, ești om cu mine!”. Dacă uită de mine, uit și eu de ei.

„Îi poți suna la orice oră și vin să te ajute”

Nu prea vin cu un curcan, de Lăsata Secului, cum era pe vremuri, decât unii din partea Bucureștiului, în Maramureș nu este acest obicei. Noi le spunem de la început așa: dacă ne vor de nași, să fie cum suntem și noi, adică să avem o relație frumoasă, nicidecum să nu ne aleagă pentru că suntem Lupu și Cornelia Rednic.

Avem fini buni și în București, dacă îi sun zic: „Sărut mâna, nașule!”. Te poți baza pe ei, pe cuvântul lor. Îi poți suna la orice oră și ei vin să te ajute. Cheia de la apartament e și la ei, mai mergem în câte un concediu împreună, vin în vizită... Avem fini în Cluj, în Maramureș, prin multe părți ale țării”, spune Lupu Rednic, exclusiv pentru Click!

Lupu Rednic: „Important în viață este să ai un scop comun”

Artistul Lupu Rednic are și câteva sfaturi pentru cuplurile de tineri căsătoriți, pentru o căsnicie lungă, precum a lui:

„Important, ca să rămâi împreună, este ca cei doi soți să se placă. Totul pleacă de la iubire și de la respect. La fel de importantă este și toleranța, pentru că suntem totuși diferiți. În plus, ca să ai un scop comun, e bine să tragi la aceeași căruță, cum se zice în popor. Căci, dacă unul vrea ceva, iar altul vrea altceva, nu e bine”.

Cornelia Rednic: „La început ne-a fost greu, ne lipseau banii, au fost ani grei, de șomaj”

Și nu contează, după părerea lor, dacă, la începutul căsătoriei, nu ai bani. Vin ei, mai apoi, prin multă trudă:

„Eu și Lupu ne-am căsătorit de foarte tineri, din dragoste. Dar nu am pornit-o chiar de la lingură, pentru că ne-au mai ajutat și părinții cu ce aveam strict nevoie. A fost greu pentru că, la început, ne lipseau banii, au fost ani grei de șomaj. Dar, sincer vă spun, nu am avut vreodată sentimentul că sunt nefericită, din acest motiv.

N-am avut atunci nu știu ce pantofi sau atâtea haine și mașină, dar ne era bine. Lipsa banilor ne-a ambiționat, am fost mai îndârjiți să răzbim în viață. Soțul meu era mult mai matur, el m-a încurajat să pornim pe acest drum al cântecului popular autentic, să fim reprezentanții Maramureșului nostru iubit”, a precizat Cornelia Rednic, exclusiv pentru Click!

De ce e bine să nășești, să fii părinte spiritual. Ce spun slujitorii bisericii?

Iată și de ce este bine să nășești, dar și ce responsabilități ai față de fini:

„Nașii trebuie aleși cu multă atenție, să-și asume responsabilitatea de a purta grijă să învețe pe finii lor frica de Dumnezeu, să-i cheme la biserică, la spovedanie, la săvârșirea faptelor bune, să-i cerceteze regulat la casele lor, să-i mustre la nevoie, să le dea cărți creștinești de citit, pentru că nașii au mare răspundere, fiind garanții finilor lor înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.

Putem spune că mulți nași credincioși își mântuiesc sufletele prin finii lor, dacă îi cresc în frica de Dumnezeu; dar mai mulți se osândesc pentru lenevirea și nepăsarea față de fiii lor duhovnicești. La rândul lor, și finii au datoria să asculte pe nașii și garanții lor sufletești, să-i consulte în toate, să primească sfaturile lor cele bune, să se roage zilnic pentru nașii lor”, este precizat pe doxologia.ro