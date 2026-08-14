Halle Berry împlinește 60 de ani. Lucruri mai puțin știute despre actriță. „Într-o lume perfectă, cred că aș fi fost pictoriță”

Astăzi, 14 august, s-a născut Halle Berry, una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood și prima femeie afro-americană care a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal. De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, Halle Berry a trecut prin momente de glorie, roluri care au consacrat-o, producții intens criticate și chiar un premiu Razzie pentru cea mai slabă actriță.

Într-o carieră care a inclus filme precum „Monster’s Ball”, „X-Men”, „Gothika”, „Cloud Atlas”, „Catwoman” și „John Wick: Chapter 3 – Parabellum”, Halle Berry a demonstrat că statutul de star nu înseamnă neapărat un drum lipsit de eșecuri. Dimpotrivă, povestea ei este una despre ambiție, reziliență și capacitatea de a transforma atât succesul, cât și criticile în experiențe care îi definesc parcursul profesional.

Halle Berry, actrița care a deschis o ușă la Hollywood

Halle Berry a devenit în 2002 prima femeie afro-americană care a primit Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, pentru interpretarea din drama „Monster’s Ball”. Victoria ei a reprezentat un moment istoric pentru industria cinematografică americană.

Statueta a venit după o interpretare intensă, într-un film în care Berry a jucat alături de Billy Bob Thornton și Heath Ledger. Pelicula, lansată în 2001 și regizată de Marc Forster, urmărește o poveste dramatică despre iubire, pierdere și prejudecăți.

La ceremonia Oscarurilor, actrița a transformat momentul personal într-unul cu semnificație pentru milioane de femei care nu avuseseră până atunci o reprezentare similară la cea mai importantă categorie de interpretare.

„Acest moment este mai important decât mine”, a spus Halle Berry după ce a primit statueta.

Apoi, actrița a continuat cu un mesaj dedicat femeilor afro-americane:

„Îl dedic fiecărei femei de culoare fără nume și fără chip, dar care de-acum înainte poate avea o șansă, și asta pentru că această ușă a fost deschisă în această seară”.

Copilăria lui Halle Berry și începuturile în lumea modei

Halle Berry s-a născut la 14 august 1966, în Cleveland, Ohio, și a crescut în Oakwood. A avut o copilărie într-o familie de clasă mijlocie, mama sa, Judith Ann, fiind asistentă într-o clinică de psihiatrie, iar tatăl, Jerome Jesse, lucrând ca asistent medical.

Înainte de cinematografie, Berry și-a încercat norocul în lumea concursurilor de frumusețe și a modelingului. La doar 17 ani a intrat în industria divertismentului, iar în 1985 a reprezentat Ohio la Miss Teen All-American Pageant.

Un an mai târziu, a devenit Miss USA, performanță care i-a oferit o expunere importantă și i-a deschis drumul către televiziune și, ulterior, către cinematografie.

În 1989, Halle Berry a primit un rol în serialul „Living Dolls”, iar doi ani mai târziu a debutat pe marele ecran în „Jungle Fever”, film regizat de Spike Lee. Pentru rolul unei femei dependente de droguri, actrița s-a pregătit într-un mod radical, inclusiv evitând să se spele timp de câteva zile înainte de filmări, pentru a intra cât mai bine în atmosfera personajului.

Ascensiunea spre statutul de vedetă

Anii ’90 au reprezentat perioada în care Halle Berry a început să devină tot mai vizibilă în industria cinematografică. În 1992 a jucat alături de Eddie Murphy în „Boomerang”, iar în 1994 a apărut în „The Flintstones”.

Au urmat roluri în „Losing Isaiah”, în 1995, și „Bulworth”, în 1998, însă un moment important pentru cariera sa a fost interpretarea actriței Dorothy Dandridge în producția de televiziune „Introducing Dorothy Dandridge”.

Pentru acest rol, Berry a primit un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță într-un film de televiziune sau miniserie, confirmând că era pregătită pentru roluri mult mai complexe decât cele care îi aduseseră popularitatea inițială.

În 2000, actrița a intrat în universul „X-Men”, unde a interpretat-o pe Storm, personaj care avea să devină una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine din franciza cu supereroi.

A urmat „Swordfish”, iar în 2002 a venit momentul care avea să îi schimbe definitiv locul în istoria cinematografiei: Oscarul pentru „Monster’s Ball”.

Un Oscar care a schimbat istoria

La momentul câștigării Oscarului, Halle Berry devenea prima actriță afro-americană premiată la categoria Cea mai bună actriță într-un rol principal.

Anterior, Hattie McDaniel fusese prima persoană afro-americană care câștigase un Oscar, în 1940, pentru rol secundar, datorită interpretării din „Pe aripile vântului”. Abia două decenii mai târziu, Michelle Yeoh avea să devină următoarea femeie de culoare care câștigă Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, pentru „Everything Everywhere All at Once”.

La ceremonia din 2002, Halle Berry a amintit-o pe Dorothy Dandridge, prima femeie afro-americană nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță, în 1955, pentru „Carmen Jones”.

Victoria a fost cu atât mai importantă cu cât Berry concura cu actrițe precum Nicole Kidman, Judi Dench, Sissy Spacek și Renée Zellweger.

Halle Berry, dezamăgită că recordul ei nu a fost urmat

Anii care au trecut după Oscar au adus însă și o anumită dezamăgire pentru actriță. Berry a remarcat că, în ciuda momentului istoric din 2002, succesul ei nu a fost urmat rapid de alte victorii ale femeilor de culoare la aceeași categorie.

Actrița avea să privească retrospectiv asupra acelui moment și să spună: „Nu a fost deschisă ușa”.

Berry a adăugat: „Faptul că nu există nimeni alături de mine este dureros”.

De la Oscar la Razzie pentru „Catwoman”

Cariera lui Halle Berry demonstrează și cât de imprevizibil poate fi Hollywood-ul. La numai câțiva ani după ce intrase în istorie cu Oscarul, actrița a primit un alt trofeu, însă unul pe care nimeni nu și l-ar fi dorit.

În 2005, Berry a fost desemnată cea mai slabă actriță la premiile Razzie pentru rolul din „Catwoman”.

În loc să evite ceremonia sau să trateze premiul cu seriozitate, actrița a transformat situația într-un moment de autoironie. Când și-a ridicat trofeul, a spus zâmbind: „sper să nu vă mai văd vreodată, dragilor”.

Halle Berry se numără astfel printre foarte puținele actrițe care au câștigat atât Oscarul pentru cea mai bună actriță, cât și Razzie pentru cea mai slabă actriță. În aceeași situație se află Faye Dunaway, Sandra Bullock și Liza Minnelli.

Celelalte roluri importante din cariera lui Halle Berry

Dincolo de „Monster’s Ball”, Halle Berry a avut numeroase apariții memorabile. În „Gothika”, thrillerul regizat de Mathieu Kassovitz, a interpretat un medic psihiatru care se trezește internat chiar în instituția în care lucra și este suspectat de uciderea soțului.

În „Cloud Atlas”, producția SF din 2012 cu Tom Hanks, Hugh Grant și Susan Sarandon, Berry a avut o provocare diferită: a interpretat mai multe personaje, demonstrându-și versatilitatea.

Un alt rol apreciat de public a venit în „John Wick: Chapter 3 – Parabellum”, unde a interpretat-o pe Sofia, un personaj implicat în lumea violentă și misterioasă a francizei.

Aceste roluri au contribuit la menținerea actriței în atenția publicului chiar și după perioada în care „X-Men” și „Monster’s Ball” îi consolidaseră statutul de vedetă.

Halle Berry și visul pe care l-ar fi urmat într-o altă viață

Deși a devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, Berry a vorbit și despre o altă pasiune artistică pe care ar fi putut să o transforme într-o carieră.

„Într-o lume perfectă, cred că aș fi fost pictoriță”, a mărturisit actrița.

La aproape patru decenii de la debutul său în industria divertismentului, Halle Berry rămâne una dintre actrițele care au reușit să transforme momentele dificile în capitole importante ale unei cariere remarcabile.

A pornit de la concursuri de frumusețe și modeling, a ajuns la televiziune, apoi la Hollywood, unde a devenit Storm în „X-Men” și, mai târziu, prima femeie afro-americană recompensată cu Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

A cunoscut însă și reversul medaliei, atunci când „Catwoman” i-a adus premiul Razzie pentru cea mai slabă actriță. În loc să se ascundă de acest eșec, Berry l-a transformat într-o demonstrație de umor și autoironie.

Povestea sa arată, poate mai bine decât orice trofeu, că o carieră la Hollywood nu este construită doar din victorii. Pentru Halle Berry, succesul a însemnat și capacitatea de a merge mai departe după criticile dure, de a accepta roluri riscante și de a continua să caute personaje care să îi ofere noi provocări.