Horoscop vineri, 14 august. Berbecii scapă de stres la locul de muncă, iar Fecioarele petrec timp în familie

Finalul de săptămână aduce vești importante pentru cele 12 zodii. Berbecii scapă de stres la locul de muncă, iar Fecioarele petrec timp în familie. Vezi previziunile complete. Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru vineri, 14 august.

Horoscop vineri, 14 august

Berbec

Iubire - Acțiunile vorbesc mai mult decât cuvintele propriu-zise. Demonstrați partenerei acest lucru!

Sănătate - Faceți exerciții active pentru a îmbunătăți circulația, și activitate musculară pentru mai multe segmente ale corpului.

Bani - Nu e suficient să munciți mai mult, e importantă comunicarea clară a instrucțiunilor.

Taur

Iubire - Atenție la hiperactivitate și la tendința de a intra în conflicte doar pentru a elibera excesul de tensiune!

Sănătate - Agitația fizică vă aduce rezultate, dar și tensiune interioară.

Bani - Priviți lucrurile din perspectiva evoluției lor în timp, ca să aveți o viziune de ansamblu clară.

Gemeni

Iubire - Succesul personal vă aduce invidii şi critici subînţelese. Bucuraţi-vă de reuşită.

Sănătate - Încercaţi lucruri noi, încercați o nouă activitate şi vedeţi dacă rezonaţi.

Bani - Simțiți că superiorii apreciază faptul că nu trebuie să vă ghideze la orice pas şi că aveţi iniţiativă.

Rac

Iubire - Fiți politicos, căci vi se analizează gesturile și replicile de către familie.

Sănătate - Entuziasmul în fața noutăților vă dă o stare de nerăbdare interioară.

Bani - Luați în calcul să vă extindeți orizonturile. Pentru asta, planificați fie deplasări, fie discuții prin mediul online cu posibili anagajatori.

Leu

Iubire - Criticul interior iese la vânătoare şi puteţi evidenţia aspecte sensibile pentru prieteni. Menajaţi-i.

Sănătate - Rămâneţi în zona de confort. Dacă n-aveți bună dispoziție, odihniți-vă mintea și goliți-o de gânduri negre!

Bani - Fiţi pregătit de compromis. Negocierile nu se finalizează sau nu vă aduc nici pe departe rezultatul sperat.

Fecioara

Iubire - Mergeți la reuniuni de familie sau luați legătura cu cei dragi. Aflați vești noi.

Sănătate - Mergeți la alergat sau la sporturi acvatice dacă e posibil! Oricum, faceți efort mai intens pentru a vă ține mintea ocupată.

Bani - Ocupați-vă de planificarea bugetară. Luați notițe și vedeți de ce sume aveți nevoie pentru obiectivele stabilite.

Balanța

Iubire - Emoțiile vă copleșesc și au nevoie de o formă diplomată de manifestare. Analizați ce vreți să exprimați.

Sănătate - Vă este bine când ignorați regulile.E mare nevoia să mâncați prăjituri sau dulciuri fără să vă simțiți vinovat.

Bani - Tot ce este neconvențional vă atrage atenția. Gândiți cum să integrați asta în sarcinile profesionale, pentru a mulțumi conducerea și a vă demonstra calitățile!

Scorpion

Iubire - Puneţi resursele disponibile la dispoziţia prietenilor care vă solicită ajutorul. Nu ezitaţi!

Sănătate - Nu ţineţi în interior lucruri care provoacă frustrare. Nemulţumirea trebuie refulată în mici excursii.

Bani - Învăţaţi noi abilităţi. Autosuficienţa e nefavorabilă întrucât dacă vă opuneţi, pierdeţi din eficienţa unor tehnologii noi.

Săgetător

Iubire - Sunteți sociabil, dar e important să nu depășiți unele granițe. Fiți cât mai discret cu întrebările!

Sănătate - Se limpezesc lucrurile dacă vă stabiliți un obiectiv general pe care ulterior îl fragmentați în mici proiecte.

Bani - Aveți putere de materializare și e bine să o folosiți conștient. Cereți, iar lucrurile se pun în mișcare.

Capricorn

Iubire - Pe plan relațional, situația se stabilizează și vă simțiți încurajat și mulțumit de semnalele transmise de partener.

Sănătate - Să vă îngrijiți cere planificare. Orice activitate fizică vă ajută să descărcați tensiunea. Doar alegeți locația.

Bani - Nu inițiați proiecte de afaceri fără un plan amănunțit și bine pus la punct, pentru a nu fi luat prin surprindere de cheltuieli.

Vărsător

Iubire - Sunteți sensibil la cum văd colegii activitatea voastră. Fiți natural și nu vă crispați pentru fleacuri.

Sănătate - Petreceți timp cu voi și analizați dacă apar dezechilibre notabile. Acționați preventiv unde simțiți că lucrurile scârțâie.

Bani - Apar întârzieri în primirea sumelor de bani. Discutați cu șefii, partenerii și păstrați un ton diplomat.

Pești

Iubire - Nu treceți peste limitele bunului simț și moralității în dialogurile cu partenerii, căci nu ajungeți nicăieri.

Sănătate - Aveți psihicul sensibil căci până acum ați pus la suflet toate problemele din jurul vostru.

Bani - Bine ar fi fost ca până acum să vă fi făcut un cont de economii. Ați fi apelat la el pentru nevoi stringente.