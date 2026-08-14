 Laura Cosoi, transformare spectaculoasă la doar două săptămâni după naștere. Ce a ajutat-o să slăbească: „Am ales mărimea XS”
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Laura Cosoi, transformare spectaculoasă la doar două săptămâni după naștere. Ce a ajutat-o să slăbească: „Am ales mărimea XS”

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Laura Cosoi a născut natural pentru a cincea oară în urmă cu aproximativ două săptămâni, când a adus-o pe lume pe mezina familiei, micuța Nina. Totul a evoluat bine, iar vedeta a revenit la activitățile sale de zi cu zi, printre care se numără și conținutul pe care îl oferă prietenilor săi de pe Instagram.

Laura Cosoi a născut de curând. Foto: social media
Laura Cosoi a născut de curând. Foto: social media

De data aceasta, Laura Cosoi le-a arătat mămicilor cum a evoluat corpul ei după cea de-a cincea sarcină și cât de mult a reușit să slăbească. Actrița a născut pe 30 iulie 2026, pe cale naturală, o fetiță sănătoasă și frumoasă, de 4,4 kilograme, pe care a numit-o Nina. Mezina familiei a completat tabloul familiei și i-a făcut fericiți pe părinți.

Ce o ajută pe Laura Cosoi să slăbească după naștere

Un aspect despre care se discută destul de mult după nașterea unei femei este revenirea la silueta de dinaintea sarcinii. În cazul Laurei Cosoi, aceasta a învățat în timp cât de important este să ai răbdare cu propriul corp, iar de data aceasta a decis să încerce o centură postnatală, accesoriu pe care nu l-a folosit la sarcinile trecute.

Aceasta a publicat pe Instagram o imagine cu centura și le-a arătat urmăritorilor săi cum arată corpul ei la două săptămâni după naștere. Laura Cosoi mărturisește că mai durează până va reveni la silueta inițială, dar recunoaște că alăptatul este de mare ajutor.

„Până acum nu am purtat centură, dar aceasta mi se pare wow. Am ales mărimea XS. Am avut impresia despre mine că am pus mult mai multe kg, dar, în realitate, pare că doar Nina ocupa mare parte, de fapt!

Corpul meu la fix două săptămâni după naștere. Sigur că mai am până îmi revin la dimensiunile inițiale, dar alăptatul ajută mult și asta mi se confirmă după cinci sarcini. Tot ce contează este să dăm corpului timp și spațiu, căci el știe exact ce are de făcut! Răbdare, răbdare, răbdare”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Laura Cosoi. Foto: Instagram
Laura Cosoi. Foto: Instagram

„Tot ce contează este să dăm corpului timp și spațiu” 

În încheiere, actrița le-a recomandat mămicilor și celor care o urmăresc să învețe să aibă răbdare cu propriul corp, pentru că acesta știe exact de ce are nevoie pentru a reveni treptat la forma inițială.

„Sigur că mai am până îmi revin la dimensiunile inițiale, dar alăptatul ajută mult și asta mi se confirmă după cinci sarcini. Tot ce contează este să dăm corpului timp și spațiu, căci el știe exact ce are de făcut! Răbdare, răbdare, răbdare”, a adăugat actrița.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean organizează botezul mezinei Nina

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean se bucură de familia numeroasă pe care o au alături de cele cinci fetițe ale lor: Rita, Vera, Lara, Aida și mezina Nina. Chiar dacă a născut recent, actrița și soțul ei pun la punct detaliile pentru botezul Ninei, care va avea loc în Maramureș, la Biserica Romano-Catolică din Baia Sprie, lăcașul sfânt care are o mare importanță pentru familia lor.

„Ea mănâncă singură și eu sunt prinsă de câteva zile cu pregătirile pentru botezul din Maramureș care va avea loc la final de lună”, a scris Laura Cosoi în mediul online, în dreptul unei imagini cu una dintre fetițe. 

Maramureșul este locul în care s-a născut și a crescut soțul vedetei, iar biserica în care va fi organizat botezul micuței este cea în care cei doi s-au cununat și au ales să își boteze copiii.

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