 Unde și-a cazat Mihai Trăistariu fratele venit în vizită din Germania: „Azi am ieșit să luăm prânzul”
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FotoUnde și-a cazat Mihai Trăistariu fratele venit în vizită din Germania: „Azi am ieșit să luăm prânzul”

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Constantin, fratele lui Mihai Trăistariu, s-a stabilit în Germania în urmă cu mai bine de un deceniu, însă, ori de câte ori are ocazia, revine pe meleagurile natale pentru a-și vizita frații. Ajuns în România cu familia, Mihai Trăistariu i-a întâmpinat și chiar s-a ocupat de cazarea lor la mare.

Mihai și Constantin Trăistariu. Foto: social media
Mihai și Constantin Trăistariu. Foto: social media

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai remarcabili, dar și controversați artiști români, cu o carieră de succes în domeniul muzical. Deși încă nu și-a format propria familie, se bucură de cea pe care o are deja, și anume frații lui. Artistul mai are doi frați și o soră, cu care se revede cu bucurie.

Mihai Trăistariu, revedere emoționantă cu fratele din Germania 

De curând, fratele cel mare al familiei a revenit în România, din Germania, alături de familie, iar artistul a publicat o fotografie cu ei doi pe rețelele de socializare. De asemenea, imaginea a fost însoțită de un mesaj în care povestește cum a fost revederea și că i-a cazat într-unul dintre apartamentele sale de la mare.

Pe lângă depănat amintiri, Trăistariu a povestit că fratele său ia în considerare varianta de a se muta în România, însă artistul nu este în asentimentul lui.

„A venit frate-meu la mare. Constantin. Cu familia. I-am cazat la unul dintre apartamentele mele din Mamaia Nord. Azi am ieșit să luăm prânzul împreună. Și să mai depănăm amintiri. Îmi tot zice că e sătul de Germania, că nu prea mai merge treaba acolo și că s-ar muta în România cu soția și copiii... Nu știu ce să-i zic... I-aș zice doar că la noi nu e, în niciun caz, mai bine decât afară. Voi... ce spuneți? Să se mute înapoi în România? Sau să rămână în Germania? Acolo are clienții lui deja... pune gresie, faianță de peste 15 ani.”

Mihai Trăistariu: „A preferat străinătatea”

Constantin Trăistariu a decis să părăsească România și să își construiască o viață în afară, ajungând să lucreze în Anglia și Suedia, dar s-a stabilit în Germania împreună cu familia lui. Fratele cântărețului lucrează în construcții, domeniu în care și-a deschis și o firmă.

„Și eu am un frate, în Germania, acolo locuiește de 10 ani, și-a luat cetățenie, s-a însurat. Și-a deschis și o firmă de construcții, are un angajat, pune gresie și faianță. Constantin a preferat străinătatea. A mai lucrat prin Anglia, prin Suedia, a tot muncit pe afară.

A preferat străinătatea, căci, cu banii de aici, se chinuia rău, nu îi ajungeau pentru nimic. Acum, cu banii din Germania, și-a cumpărat mașină, are familie, trăiește bine, se descurcă”, povestea artistul în exclusivitate pentru Click!

Cu ce se ocupă frații lui Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind unul dintre cei mai cunoscuți artiști muzicali din România. În schimb, frații săi au ales o viață discretă, trăită departe de lumina reflectoarelor, artistul fiind cel care vorbește deseori despre ei.

În trecut, cântărețul își prezenta frații și spunea cu ce se ocupă fiecare în parte și unde locuiește.

„Iată-i pe cei patru frați Trăistariu! Sora mea – Geanina – e lector universitar în Iași. Iubește matematica și psihologia. Fratele cel mare – Constantin – locuiește în Germania și are o afacere proprie acolo, în construcții. Fratele mijlociu – Vasile – este pictor și locuiește în Piatra Neamț. Iar eu... sunt eu.

P. S.: Un prieten mi-a spus zilele trecute. Dai lovitura cu podcastul tău... dacă reușești să-i aduci pe toți frații tăi! Rămâne doar să-i convingi!”, a scris Mihai Trăistariu, în mediul online, acum ceva vreme. 

Mihai Trăistariu și-a supărat fratele pictor 

Vasile Trăistariu locuiește în Piatra Neamț, unde își dedică timpul picturii și preferă să ducă o viață discretă, departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, în repetate rânduri, Mihai a vorbit despre situația fratelui său și a mărturisit că îl sprijină financiar atunci când este nevoie.

Ulterior, după ce și-a dat seama că declarațiile sale l-au deranjat pe Vasile, artistul a recunoscut public că a greșit și a regretat că a făcut aceste afirmații despre fratele său.

„Vreau să-mi cer iertare față de fratele meu, Vasile! Am spus tâmpenii prin emisiuni despre el, supărat fiind că trebuie să-i achit mereu facturile, să-i trimit bani mereu, dar am greșit. Nu trebuia să procedez așa!

Fratele e tot frate, indiferent de statutul și norocul fiecăruia. Fiecare are steaua lui, succesul lui, talentul lui.

Așa că, Adi, îți cer iertare!”, a scris Mihai într-un mesaj pe Facebook.

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