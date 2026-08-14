Nicole Kidman, avertizată să nu se căsătorească cu Tom Cruise: „Eram gata să renunț la carieră pentru el”

Nicole Kidman a oferit detalii rare despre primul său mariaj cu Tom Cruise, dezvăluind că apropiații au avertizat-o că această căsnicie îi va distruge ascensiunea profesională.

Nicole Kidman face mărturisiri neașteptate despre începuturile sale la Hollywood și despre căsnicia intens mediatizată cu Tom Cruise.

Într-un interviu sincer acordat revistei British Vogue, actrița a povestit că a fost sfătuită vehement să nu facă pasul cel mare la vârsta de 23 de ani alături de un star mondial atât de uriaș, de teamă că propria sa carieră va fi complet eclipsată de statutul de soție de superstar.

Dragostea oarbă în fața gloriei de la Hollywood

Cei doi actori s-au căsătorit în anul 1990, chiar în perioada în care Nicole Kidman își făcea debutul exploziv pe marile ecrane alături de Cruise în producția „Days of Thunder”.

În acel moment, Tom Cruise avea 28 de ani și era deja unul dintre cei mai celebri bărbați din lume, având la activ succese uriașe de box office precum „Top Gun”, „Rain Man”, „Born on the Fourth of July” sau „The Color of Money”.

În ciuda vocilor din industrie care îi spuneau că mariajul îi va frâna ascensiunea, actrița a ales să își asculte doar inima.

„Nu-mi pasă! Sunt îndrăgostită și vreau să mă căsătoresc! Apoi am devenit soția lui și toți au spus: Vezi, ți-am zis noi! Iar reacția mea a fost: Și ce dacă? Nu trebuia să mă mărit cu bărbatul pe care îl iubesc? Sigur că îmi voi arunca cariera la gunoi, nu îmi pasă deloc.”

Zece ani de căsnicie, doi copii adoptați și despărțirea definitivă din 2001

De-a lungul unui deceniu în care au format cel mai urmărit cuplu de pe covorul roșu și au jucat împreună în filme de referință precum „Far and Away” și „Eyes Wide Shut”, Nicole Kidman și Tom Cruise au adoptat doi copii, Bella și Connor.

„Da, m-am căsătorit atât de tânără. Deodată aveam 22, 23 de ani și un soț care era o mare vedetă de cinema.”

După divorțul pronunțat în 2001, ambii copii au ales să rămână alături de tatăl lor și să îmbrățișeze Scientologia, o doctrină religioasă din care actrița nu face parte.

„Sunt adulți. Sunt capabili să ia propriile decizii. Au ales să fie scientologi, iar datoria mea, ca mamă, este să-i iubesc”, a mai spus aceasta.

Deși legăturile au devenit discrete în timp, Kidman a declarat mereu că respectă alegerile copiilor săi deveniți adulți și îi iubește necondiționat.

Bella locuiește în prezent la Londra alături de soțul său, în timp ce Connor s-a stabilit în Florida, aproape de tatăl său.

Nicole Kidman are o relație extrem de apropiată cu cele două fiice din căsnicia cu Keith Urban, Sunday Rose și Faith Margaret. Fiica cea mare a actriței, Sunday Rose, a pășit recent pe podiumurile marilor case de modă internaționale.

Divorțul de Keith Urban după 19 ani și noile începuturi pe plan sentimental

Declarațiile actriței vin într-un moment delicat, după ce căsnicia de 19 ani cu artistul country Keith Urban s-a încheiat oficial la începutul acestui an, în urma separării începute în vara trecută.

Despărțirea a alimentat numeroase speculații, în special după reapariția unor momente de pe scenă în care muzicianul a avut gesturi de apropiere față de o tânără chitaristă din trupa sa.

În același timp, Nicole Kidman a fost surprinsă recent bucurându-se de o vacanță însorită în Italia alături de omul de afaceri Michael Reinstein, fiind văzută ulterior zâmbitoare alături de acesta și la revenirea în Los Angeles.