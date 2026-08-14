 Alimentul la care Simona Trașcă are alergie severă: „Dacă-l mănânc pot să mor”
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Alimentul la care Simona Trașcă are alergie severă: „Dacă-l mănânc pot să mor”

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Simona Trașcă se luptă cu alergiile de când se știe. Blonda e disperată în această perioadă pentru că a început să înflorească ambrozia. Mai există însă și un fruct exotic la care are alergie severă. Care este acesta?

Simona Trașcă are alergie severă la ambrozie și la kiwi foto: Facebook
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Simona Trașcă are alergie severă la ambrozie și la kiwi foto: Facebook

Simona Trașcă este una dintre vedetele din România care suferă de o serie de alergii, unele dintre ele severe ce i-ar putea cauza chiar moartea. 

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„Poftesc la kiwi aproape zilnic, dar dacă mănânc pot să mor”

Blonda a dezvăluit, recent, că nu poate să pună gura pe kiwi, un fruct exotic la care poftește foarte tare dar pe care nu-l poate gusta nici măcar. 

„Ce greu este să-ți placă kiwi și să ai alergie severă, adică poți să mori dacă  mănânci! Sunt foarte atentă să nu care cumva să mănânc ceva care a atins kiwi. Culmea e că îl mai și văd, zilnic, într-o grămadă de postări! Vai cât îmi este de dor și de poftă să pot mânca și eu kiwi! Poftesc la kiwi aproape zilnic! 

Până acum trei ani, nici nu înțelegeam ce înseamnă alergia și cât de greu este pentru cei care au alergii”, ni s-a plâns  blonda. 

Ambrozia înflorește în august foto: Facebook
Ambrozia înflorește în august foto: Facebook

Simona a descoperit, în urmă cu aproximativ trei ani, că suferă de alergie la ambrozie. Vedeta a mers la medic, a făcut toate analizele, diagnosticul fiind cel de alergie severă. 

Chiar în această perioadă, ambrozia începe să înflorească așa că blonda stă cu pastilele antihistaminice în geantă după ea. 

Alergia la ambrozie reprezintă o formă de rinită alergică sezonieră

„Am făcut și alergie la ambrozie severă și aduce alte alergii după ea. Am mai multe, de fapt, dar le duc așa! Iau pastile și le rezolv așa. Dar cele severe mă sperie pentru că sunt foarte periculoase, pot să mor de la ele. 

Și când mă gândesc că acum, la jumătatea lunii august, începe și ambrozia să înflorească și o ține până când dă frigul cam prin octombrie. E un calvar pentru mine, e cea mai grea perioadă! 

Nu înțeleg de ce nu se iau măsuri: unii primari iau, alții însă nu! Trebuie curățată ambrozia, trebuie ierbicidată, dar eu una o văd peste tot pe unde merg, în toate orașele, satele. 

E o alergie cu simptome foarte greu de suportat: eu respir foarte greu, cu tot tratamentul pe care-l iau. Sunt exact simptomele de la o răceală, dar mai grave. Mă umflu toată, gâtul și fața mai ales”, a povestit Simona, pentru Click! 

De ce nu suportă blonda vaccinul anti ambrozie? „Este extrem de scump”

Din păcate, blonda nu a suportat vaccinul anti ambrozie care i-ar fi putut ameliora semnificativ aceste simptome. 

„Există și un vaccin, de fapt sunt niște pastile nu o injecție, care trebuie să le pui încă din primăvară sub limbă, timp de 5-6 luni, în fiecare an. Îți mai ameliorează simptomele. Este extrem de scump. 

Mi-am cumpărat și eu o cutie acum trei ani de zile, dar nu l-am suportat! M-am umflat instant, cu furnicături în timpane etc. Eu acum iau Tamalis și Xyzal, Aerius e apă de ploaie”, a mai spus vedeta, pentru Click!

Alergia la ambrozie este una dintre cele mai agresive și răspândite alergii sezoniere din România, afectând un număr tot mai mare de persoane în fiecare an.

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