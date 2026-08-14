 Gabriela Cristea nu s-a mai abținut. Cum a reacționat după ce Cătălin Măruță a bătut palma cu Antena 1
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Gabriela Cristea nu s-a mai abținut. Cum a reacționat după ce Cătălin Măruță a bătut palma cu Antena 1

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Faptul că Măruță a bătut palma cu Antena 1 și va prezenta, în locul lui Denise Rifai, emisiunea „Furnicuțele” a stârnit numeroase reacții în rândul vedetelor din România. Printre cei care au salutat revenirea lui pe micile ecrane se numără și Gabriela Cristea, fosta prezentatoare TV, care i-a transmis un mesaj colegului său de breaslă.

Gabriela Cristea și Cătălin Măruță. Foto: social media
Gabriela Cristea și Cătălin Măruță. Foto: social media

După o pauză de câteva luni, Cătălin Măruță revine în televiziune, însă de această dată la Antena 1, după 18 ani petrecuți la Pro TV, unde a prezentat emisiunea „La Măruță”. Începând cu noul sezon, acesta va prelua rolul de prezentator al emisiunii „Furnicuțele”.

Ce i-a transmis Gabriela Cristea lui Cătălin Măruță

Vestea revenirii lui Cătălin Măruță în televiziune a fost primită cu entuziasm de mai multe vedete, printre care și Gabriela Cristea. Fosta prezentatoare s-a bucurat să vadă că acesta revine pe micile ecrane după aproximativ jumătate de an, perioadă în care s-a concentrat pe familie și pe proiectele personale.

În dreptul unei postări publicate de Cătălin Măruță pe rețelele de socializare, în care acesta a anunțat că va prezenta noul sezon al emisiunii „Furnicuțele”, Gabriela Cristea i-a lăsat un mesaj de susținere.

„Este mereu o bucurie să vedem oameni pasionați întorcându-se la ceea ce iubesc”, a comentat Gabriela Cristea în dreptul primei postări făcute de Cătălin Măruță pe rețelele sociale.

Ce se va întâmpla cu Denise Rifai, după ce a fost înlocuită cu Măruță

Denise Rifai. Foto: Arhiva Click!
Denise Rifai. Foto: Arhiva Click!

În timp ce Cătălin Măruță se pregătește să revină pe micile ecrane și pentru filmările celui de-al doilea sezon, mulți s-au întrebat ce se va întâmpla cu Denise Rifai. Ei bine, vedeta TV va rămâne în continuare în trust, însă se va ocupa de un alt proiect.

Denise Rifai a vorbit despre perioada petrecută la „Furnicuțele” și despre ce a însemnat acest proiect pentru ea, dar i-a transmis și succes lui Cătălin Măruță, care îi va lua locul la cârma emisiunii. Pentru prezentatoare, „Furnicuțele” a reprezentat o etapă importantă în cariera sa, iar acum este pregătită să înceapă un nou capitol profesional.

Schimbarea vine după o perioadă în care Denise Rifai s-a aflat în centrul atenției datorită proiectului, iar revenirea lui Cătălin Măruță marchează o nouă etapă pentru emisiune.

„Pentru mine, aventura <<Furnicuțele>> ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. 

Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi. 

Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa <<Furnicuţele>>, un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”

Cum a comentat Mircea Badea mutarea lui Măruță la Antena 1

Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Foto: Instagram
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Foto: Instagram

Mutarea lui Cătălin Măruță la Antena 1 nu a trecut neobservată, iar vestea a generat reacții și în rândul colegilor din trust. Printre cei care au comentat schimbarea se află și Mircea Badea, cunoscut pentru modul ironic în care își exprimă opiniile.

Prezentatorul de la „În gura presei” a făcut o referire la trecutul profesional al lui Cătălin Măruță, amintind de perioada în care acesta a prezentat un matinal la Realitatea TV. În acea etapă a carierei sale, Măruță a avut numeroși invitați în platou, printre care s-a numărat și Traian Băsescu.

Acum, după ce Cătălin Măruță a devenit parte din echipa Antena 1, Mircea Badea a făcut o remarcă în mediul online, făcând aluzie tocmai la acea perioadă din cariera noului său coleg de trust.

„Acum se pune că sunt «coleg de trust» cu domnul? Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu…”, a scris Mircea Badea pe Instagram.

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