Adina de la Heaven revine acasă, la Vaslui: „Emoțiile mele sunt cu atât mai mari”

Adina de la Heaven se întoarce în orașul natal într-o ipostază specială. Artista va fi, pentru al doilea an consecutiv, prezentatoarea Zilelor Municipiului Vaslui, eveniment care reunește, în perioada 10–16 august, artiști îndrăgiți și mii de oameni din comunitate. Pentru Adina, revenirea pe scena de acasă este mai mult decât o apariție profesională: este o reîntâlnire cu locul în care a crescut și cu oamenii care i-au marcat parcursul.

Zilele Municipiului Vaslui au ajuns la cea de-a 24-a ediție și au devenit una dintre tradițiile importante ale orașului. Programul din acest an aduce pe aceeași scenă nume cunoscute ale muzicii românești, precum Mira, Andrew Dum, Mioara Velicu, Ion Paladi, Veta Biriș, Maria Dragomiroiu și Silvia Ene.

Printre cei care vor avea un rol central în desfășurarea evenimentului se află și Adina de la Heaven, care va reveni la microfon în calitate de prezentatoare.

Adina de la Heaven, din nou gazda Zilelor Municipiului Vaslui

Pentru artistă, această revenire are o semnificație aparte. Nu este doar o nouă apariție pe o scenă importantă, ci întoarcerea în orașul în care s-a născut și și-a petrecut copilăria.

Adina va prezenta pentru al doilea an consecutiv Zilele Municipiului Vaslui și spune că emoțiile sunt cu atât mai puternice cu cât evenimentul are loc chiar acasă.

„Sunt onorată să fiu gazda Zilelor Municipiului Vaslui pentru al doilea an consecutiv. Emoțiile mele sunt cu atât mai mari cu cât aici m-am născut și am crescut. Ceea ce sunt astăzi le datorez oamenilor minunați pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului.

Lucrez de peste 20 de ani în industrie și trebuie să recunosc că rar mi-a fost dat să întâlnesc o echipă atât de sudată. Domnul primar Lucian Braniște, Ramona Penciuc și Lucian Onciu sunt adevărați profesioniști, dar, mai presus de orice, sunt oameni care pun suflet în tot ceea ce fac.”

„Revin cu emoție acasă”

Pentru Adina, scena din Vaslui are o valoare diferită față de orice altă scenă pe care urcă. Aici se întoarce nu doar artista cunoscută publicului, ci și omul care își amintește de locul în care a început totul.

După mai bine de două decenii petrecute în industria muzicală și în televiziune, revenirea în orașul natal îi oferă ocazia de a privi parcursul profesional dintr-o perspectivă personală.

Rolul de prezentatoare al Zilelor Municipiului Vaslui devine astfel o legătură între cariera construită de-a lungul anilor și comunitatea din care artista provine.

Vaslui, în centrul atenției și prin proiectele dedicate tinerilor

Revenirea Adinei are loc într-un context important pentru oraș. În 2025, Vaslui a deținut titlul de „Capitala Tineretului din România”, statut care a pus în prim-plan proiectele dedicate tinerilor și dezvoltării comunității.

Zilele Municipiului Vaslui continuă această direcție, reunind spectacole, artiști și momente dedicate publicului de toate vârstele.

Pentru Adina, însă, evenimentul înseamnă mai mult decât un proiect de prezentare. Este o revenire simbolică în orașul natal, în fața oamenilor care îi cunosc povestea și care au urmărit, de-a lungul timpului, evoluția artistei.