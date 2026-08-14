 Cum e vacanța Adinei Halas în Suedia. Care e obiceiul preferat al vedetei de acolo și cum a fost cucerită iremediabil de Stockholm
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Cum e vacanța Adinei Halas în Suedia. Care e obiceiul preferat al vedetei de acolo și cum a fost cucerită iremediabil de Stockholm

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Adina Halas (46 de ani) se află acum într-o vacanță minunată împreună cu familia ei, în Suedia, la Stockholm.

Cum e vacanța Adinei Halas în Suedia
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Cum e vacanța Adinei Halas în Suedia

Travel influencerul avea de mult timp în plan să viziteze Stockholm și se pare că nu a dat greș deloc cu alegerea pe care a făcut-o.

„Stockholm a fost de mult pe lista mea și mi-a plăcut din primele ore. E superb orașul ăsta, îl aveam de mult pe listă și sunt absolut îndrăgostită de Stockholm. E foarte mult genul meu de oraș: cool, relaxat, multă apă, mult verde, arhitectură frumoasă și oameni foarte relaxați. Îmi place mult vibe-ul de aici. Stăm în zona Östermalm, care mi-a plăcut enorm. Este o zonă elegantă, dar nu rigidă; are restaurante, cafenele, străzi foarte frumoase și Humlegården, parcul superb de lângă noi. Am explorat Norrmalm și centrul orașului – Sergels Torg, Hötorget, Konserthuset, clădirea albastră unde are loc ceremonia Premiilor Nobel pentru majoritatea categoriilor”, a început să ne povestească Adina Halas.

Vedeta a mers mult pe jos, a vizitat până acum aproape tot ce și-a propus și a gustat și din preparatele tradiționale suedeze, făcând și fika, pauza suedezilor de cafea pentru că și-a dorit să experimenteze din plin tot ritualul țării pe care o adoră. 

„Am descoperit metroul din Stockholm, care este considerat una dintre cele mai lungi galerii de artă din lume”

Acesta a devenit, de altfel, și obiceiul preferat al Adinei Halas din Suedia: fika, pauza de cafea transformată într-un mic ritual la zilei. O cafea bună cu ceva bun și dulce lângă ea.

„Am mers mult pe jos, pentru că Stockholm mi se pare un oraș care se descoperă foarte bine așa. Am mers pe Drottninggatan, una dintre arterele pietonale importante, dar am descoperit și străduțele din Östermalm, care mie îmi plac chiar mai mult. Am descoperit cele două food halls. La Hötorgshallen am mâncat celebra supă de pește de la Kajsas Fisk – foarte bună și foarte bun raport calitate-preț. Iar azi am ajuns la Östermalms Saluhall, varianta mai elegantă și premium, cu restaurante, pește, seafood, delicatese. Am făcut și fika, pentru că voiam să experimentez ritualul suedez, nu doar să beau o cafea. Fika este pauza lor de cafea, de obicei cu ceva dulce, dar mai ales un moment în care te oprești din ritmul zilei și stai cu oamenii cu care ești. Am descoperit metroul din Stockholm, care este considerat una dintre cele mai lungi galerii de artă din lume. Am mers special pe Blue Line ca să vedem stațiile spectaculoase, inclusiv Solna Centrum, cu celebra cavernă roșie și picturile sale”, ne-a mai povestit Adina Halas pentru Click!

„Este gratuit și schimbă foarte mult atmosfera orașului"

Și cum vacanța din Suedia nu s-a terminat, Adina Halas și familia ei au programate pentru azi  parada militară și schimbarea gărzii, apoi o vizită pe insula verde a Stockholmului.

„În perioada în care suntem aici are loc Stockholm Culture Festival, cu concerte, dans, spectacole, activități și zone de mâncare în centrul orașului. Este gratuit și schimbă foarte mult atmosfera orașului.

Vineri vom vedea schimbarea gărzii + Djurgården + Vasa. Vrem să vedem parada militară care pleacă de la Armémuseum și schimbarea gărzii de la Palatul Regal. Apoi mergem spre Djurgården, insula verde a Stockholmului, și vizităm Vasa Museum – nava din secolul XVII recuperată după mai bine de 300 de ani sub apă.Seara revenim la Culture Festival. Este și Bachata Summer, deci evident că asta mă interesează, iar mai târziu cântă Otto Knows, DJ și producător suedez.Sâmbătă – arhipelagul Stockholm. Avem deja rezervată o croazieră cu prânz prin arhipelag. Mi se pare obligatoriu aici, pentru că Stockholm nu înseamnă numai orașul, ci și această geografie extraordinară cu atâtea de insule și insulițe”, ne-a mai declarat Adina Halas aflată încă într-una dintre vacanțele ei preferate.

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