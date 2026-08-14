 Mara Bănică a rămas fără cuvinte după o cursă cu Bolt. Povestea care a impresionat-o: „Mama se droghează și i-a abandonat”
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Mara Bănică a rămas fără cuvinte după o cursă cu Bolt. Povestea care a impresionat-o: „Mama se droghează și i-a abandonat”

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Mara Bănică, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, cu o carieră de succes, a relatat o experiență dureroasă pe care a trăit-o chiar la revenirea în România. Ajunsă în țară, pe aeroportul Băneasa, vedeta și fiul ei, Dima, au comandat un Bolt pentru a ajunge acasă. Însă ceea ce trebuia să fie o cursă normală s-a transformat într-o adevărată lecție de viață. Iată ce a întâmpinat jurnalista.

Mara Bănică. Foto: social media
Mara Bănică. Foto: social media

Mara Bănică, marcată de povestea de viață a șoferului 

„Am trăit ieri o experiență care m-a șocat. Puțin după prânz, am aterizat în România, pe aeroportul Băneasa. Nu sunt fan ridesharing, sunt pe vechi, prefer taxiurile. Hodorogite, poate murdare, dar cu benzi prioritare și cu șoferi vorbăreți.

Ieri n-am găsit niciun taxi. Și a chemat fii-miu un Bolt”, începe mesajul Marei Bănică, publicat pe rețelele de socializare. 

„Din mașină s-a dat jos un șofer care șchiopăta”

Întâlnirea cu șoferul de Bolt a luat-o prin surprindere pe Mara Bănică încă din primele momente. Bărbatul, despre care spune că a fost extrem de politicos, a coborât din mașină șchiopătând pentru a-i ajuta cu bagajele. Când s-au urcat, vedeta și fiul ei au observat un detaliu care le-a atras imediat atenția: pe scaunul din dreapta se afla o fetiță de aproximativ 4-5 ani, care mânca liniștită și își ținea picioarele întinse pe bord.

Curiozitatea și îngrijorarea au făcut-o pe Mara să afle mai multe despre situația celor doi. Astfel, a descoperit că fetița își petrece timpul alături de tatăl ei în mașină, în timpul curselor. Potrivit poveștii relatate de șofer, mama copilei a plecat din viața lor și se confruntă cu probleme legate de consumul de substanțe, iar tatăl nu a reușit să găsească un loc pentru fiica sa la grădinița din apropierea locuinței. În lipsa unei alte persoane care să aibă grijă de ea, bărbatul este nevoit să o ia cu el la curse.

„Din mașină s-a dat jos un șofer care șchiopăta, să ne ajute la valize. Extrem de politicos, ne spune că în spate-dreapta e loc mai mult la picioare. Decid să-l las pe Dima, are 1,80. Intru în spatele șoferului și văd pe scaunul din dreapta-față... o copilă de 4-5 ani. Mânca McNuggets și își întinsese piciorușele pe bord.

Mi-au trecut prin cap 3-4 variante ale poveștii, doar cea pe care aveam să o aflu, nu!

Pe scurt: de 3 ani și jumătate, acest copil își petrece viața într-un Bolt, alături de tatăl ei. Mama se droghează și i-a abandonat. Tatăl nu a reușit de doi ani să o înscrie la grădinița de lângă casă, undeva la o margine de Sector 2, pe motiv că nu sunt locuri. Și o cară după el, așa, în situația asta.

I-am făcut această poză, voiam să i-o arăt lui Bogdan și să-i spun și lui în două vorbe situația. Să-mi dea un sfat, eram blocată, iar fetița noastră are aproape 5 ani...”, a mai scris Mara Bănică. 

Mara Bănică: „Cursa a făcut 49 de lei. Ce lecție de viață!”

În ciuda emoțiilor care o copleșiseră, Mara Bănică a încercat să privească situația cu luciditate și să-și dea seama dacă povestea șoferului era reală sau dacă, de fapt, totul era o schemă de înșelătorie. Îndoielile sale au dispărut însă în momentul în care bărbatul a refuzat banii pe care Dima voia să i-i ofere drept ciubuc.

„În timp ce tatăl ne povestea cum e viața lor, Dima îmi cere 40 de lei pe Revolut, să-i lase ciubuc în aplicație. Eu scot o sută și-i dau cash.

În tot timpul ăsta, îmi trece prin cap varianta de înșelătorie: prea totul era gri, prea povestea era parcă spusă pentru un public călător care să dea la final o șpagă frumoasă. Tatăl avea un discurs elevat și pătimaș. Îmi zic că ceva trebuie să fie dubios, dar mai bine să fim păcăliți decât să avem noi regrete: dacă e adevărat, totuși?

Ajungem acasă, tatăl coboară șchiopătând, să ne ajute, totuși, la valize. Ne luaserăm la revedere de la micuța Sara (așa o cheamă pe copilă). Iar Dima îi întinde banii, împăturiți.

Tatăl ne-a refuzat. «Eu doar v-am povestit, așa, că m-ați întrebat dumneavoastră». Apoi și-a luat la revedere și el.

Cursa a făcut 49 de lei. Ce lecție de viață!”

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