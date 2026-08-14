 Dorian Popa a ales să mănânce la un restaurant din București cu recenzii negative. Cum s-a încheiat experiența artistului: „Nu are absolut niciun haz!”
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VideoDorian Popa a ales să mănânce la un restaurant din București cu recenzii negative. Cum s-a încheiat experiența artistului: „Nu are absolut niciun haz!”

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Dorian Popa a testat pe propria piele ce înseamnă să iei masa la un restaurant cu recenzii proaste din centrul Bucureștiului, lăsându-se ghidat de ChatGPT. Experiența culinară de 3,6 stele a fost un eșec.

Dorian Popa a vrut să încerce un restaurant cu recenzii proaste/ sursa Facebook
Dorian Popa a vrut să încerce un restaurant cu recenzii proaste/ sursa Facebook

Dorian Popa a acceptat o nouă provocare inedită pentru fanii săi din mediul online, lăsând inteligența artificială să decidă unde va lua masa.

Provocarea viza restaurantele cu cele mai slabe calificative, iar ChatGPT l-a trimis direct la o locație situată chiar în centrul Capitalei, cotată cu doar 3,6 stele.

Ceea ce trebuia să fie un test culinar s-a transformat rapid într-un veritabil coșmar gastronomic, artistul confirmând fiecare plângere a clienților nemulțumiți.

Semne rele încă din meniu: greșeli gramaticale și prețuri piperate

Încă din primele minute petrecute la masă, neregulile au început să iasă la iveală. Răsfoind meniul localului din centrul Bucureștiului, Dorian a fost șocat să descopere greșeli flagrante de scriere, preparatele fiind listate cu denumiri hilare precum „ciperci” sau „creer”.

În timp ce aștepta comanda, vloggerul a parcurs recenziile lăsate de clienți pe internet, unde oamenii reclamau la unison calitatea îndoielnică a preparatelor și prețurile nejustificat de mari pentru zona centrală.

Dezastru în farfurie: ciorbă acră, produse congelate și un fir de păr

Adevărata decepție a venit în momentul în care preparatele au fost aduse la masă. Nimic din ce a comandat nu era prea comestibil.

Ciorba a venit cu un exces deranjant de oțet și o consistență dubioasă, iar felul principal a arătat la fel de dezamăgitor, fiind compus din produse decongelate cu un aspect lipsit de prospețime.

Punctul culminant al experienței a fost momentul în care Dorian a descoperit un fir de păr în mâncare, moment care a pus capăt oricărei speranțe culinare.

„Mâncarea nu are absolut niciun haz!” a spus acesta.

Experimentul ghidat de ChatGPT s-a dovedit a fi un eșec pe toată linia, confirmând de ce restaurantul adună plângeri pe bandă rulantă.

Statuia din Bușteni care i-a făcut pe turiști să se gândească la Dorian Pop

O statuie amplasată recent în fața unui hotel din Bușteni a atras atenția turiștilor datorită asemănării sale cu imaginea lui Dorian Popa.

Sculptura înfățișează un culturist din bronz, purtând doar un slip, ochelari de soare și un lanț masiv. Aspectul acesteia a stârnit numeroase reacții, iar mulți trecători sunt convinși că lucrarea ar fi inspirată de celebrul artist.

Sursa Tiktok

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