Rocsana Marcu, operație-maraton de peste 8 ore. Cum arată acum și ce spune despre starea ei

Rocsana Marcu, cunoscută vedetă din România, care de ani de zile s-a stabilit în Dubai și și-a construit o carieră de succes în domeniul imobiliar, a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală complexă, care a durat mai bine de opt ore. Fosta actriță a vorbit despre starea sa de sănătate și le-a arătat urmăritorilor cum se simte la mai puțin de o săptămână de la operație.

Rocsana Marcu a suferit o operație care a durat opt ore

Rocsana Marcu a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare îmbrăcată într-o rochie roz vaporoasă și dansează, semn că recuperarea decurge bine. Vedeta a mărturisit că este fericită pentru că problema medicală cu care s-a confruntat a fost rezolvată și că se simte din nou bine.

„La mai puțin de o săptămână după o operație de 8 ore și jumătate… și deja dansez. Ceea ce a început ca o problemă medicală s-a încheiat cu cel mai bun rezultat posibil: sunt sănătoasă, fericită și, în sfârșit, îmi pot încheia din nou cămășile la nasturi. Un nasture pe rând!”, a povestit Rocsana Marcu în mediul online.

„Sunt extrem de fericită”

Vedeta nu a oferit detalii despre natura problemei medicale și nici despre intervenția pe care a suferit-o, însă a ținut să le transmită un mesaj de recunoștință medicilor care s-au ocupat de cazul său. Rocsana Marcu a mărturisit că este extrem de fericită că totul s-a încheiat cu bine și că se poate bucura din nou de lucrurile simple pe care, înainte de operație, nu le putea face.

„Îi mulțumesc enorm doctorului pentru profesionalismul și grija incredibile, precum și pentru rezolvarea problemei medicale. Sincer, omul acesta s-ar putea să fie un înger. Sunt extrem de fericită. Problemă rezolvată. Nasturi încheiați. Toată lumea câștigă”, a adăugat aceasta.

Rocsana Marcu a părăsit România și trăiește în Dubai

Stabilită de mai mulți ani în Dubai, Rocsana Marcu și-a construit o carieră în domeniul imobiliar. În luna iunie, vedeta a devenit doctor în Drept, iar ulterior a început să ofere și cursuri de specialitate în imobiliare. Cei interesați să învețe direct de la ea în Dubai pot alege dintre trei tipuri de cursuri, unele ajungând să coste aproape 10.000 de euro.

Aceasta declara, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Click!, faptul că a dezvoltat trei tipuri de cursuri dedicate celor care vor să intre în domeniul imobiliar, oferind mai multe detalii în acest sens.

„Eu fac cursurile de real estate. Am trei etape. Prima etapă cu cel mai mic preț, pentru cei care dau play la lecții și învață singuri, de acasă, a doua – după ce văd cursurile mele, se întâlnesc cu mine pe Zoom, îi iau iar de la început, până la final, și fac pregătire cu ei, și cel mai avansat, care e și cel mai costisitor, vinîn Dubai și stau cu mine, de dimineață până seara, și le arăt practic tot-tot ce au de făcut, să își deschidă propria companie. Îi învăț tot, de la A la Z, și cu dezvoltatorii, contracte, sisteme, tot, își fac business-ul sub îndrumarea mea. Pachetele pornesc de la 88 de euro, cel online – accesează singur cursul, pentru trainingul cu mine online costă 888 euro și 8888 euro – venit în Dubai, le asigur eu două nopți de cazare, și o zi întreagă fac practică cu mine, de dimineață până seara, pleacă pregătiți să își facă businessul de la zero, în țara în care locuiesc”, am mai aflat prețurile practicate de Rocsana Marcu în Dubai, pentru cursurile formatoare în imobiliare.