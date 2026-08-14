Copiii lui Audrey Hepburn demontează zvonurile despre presupusa tulburare de alimentație de care ar fi suferit actrița. Cum au afectat-o traumele trăite în perioada războiului

Silueta extrem de zveltă a lui Audrey Hepburn a devenit una dintre trăsăturile sale caracteristice, dar fiul ei susține că motivul din spatele staturii sale nu ține atât de mult de o tulburare alimentară, cât de trauma și de înfometarea pe care le-a îndurat în adolescență, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Mărturisirile lui Sean Hepburn și Luca Dotti, băieții actriței

Timp de zeci de ani, silueta lui Hepburn a dat naștere la speculații conform cărora ar fi suferit de o tulburare alimentară. Însă, în biografia mamei sale, intitulată „Intimate Audrey”, Sean Hepburn Ferrer respinge aceste zvonuri, afirmând că ea mânca ce-i plăcea, își controla cu atenție porțiile și ducea o viață extrem de activă.

„În ciuda zvonurilor care circulau de zeci de ani, potrivit cărora ar fi suferit de o tulburare alimentară din cauza siluetei sale atât de zvelte, ea gătea, cocea și mânca ce-i plăcea, dar era atentă la porții. Își începea majoritatea zilelor cu un ou fiert, o felie de pâine prăjită și gem. Se plimba în fiecare zi, impunând un ritm epuizant pentru cei dintre noi care rămâneam în urmă”, a scris Ferrer, potrivit revistei People.

Relația ei cu mâncarea fusese însă schimbată pentru totdeauna cu ani în urmă, când viitoarea actriță a fost la un pas de a muri de foame în timpul ocupației naziste a Olandei.

Slăbiciunea extremă a lui Hepburn își avea rădăcinile în situațiile pe care le-a îndurat în timpul „Iernii Foamei” din 1944-1945, în Olanda ocupată de naziști. Așa cum a scris fiul ei mai mic, Luca Dotti, în cartea „Dutch Girl: Audrey Hepburn și Al Doilea Război Mondial”, ea a fost la un pas de moarte pe măsură ce hrana devenea din ce în ce mai rară, iar oamenii din jurul ei mureau de foame.

De asemenea, familia ei a fost nevoită să se adăpostească zile sau săptămâni întregi pe măsură ce bombardamentele se intensificau, agravând și mai mult lipsa deja disperată de alimente.

„La sfârșitul războiului, era la un pas de moarte… Avea aproape 1,68 metri înălțime și cântărea aproximativ 40 de kilograme”, a declarat Dotti pentru revista People. „Avea icter și edeme. A suferit de anemie pentru tot restul vieții, probabil ca urmare a acestor afecțiuni”.

Această experiență a lăsat-o pe Hepburn grav subnutrită într-o etapă critică a dezvoltării sale, iar consecințele au continuat să o afecteze până la vârsta adultă. Fiul ei, Sean, a explicat anterior că lipsa alimentației și a antrenamentului din timpul războiului a pus capăt și visului lui Hepburn de a deveni prim-balerină.

Ce îi plăcea actriței să mănânce

Sean a povestit că, la prânz, Audrey obișnuia să mănânce o salată sau o supă, alături de un sandviș, iar la final își permitea o cupă din înghețata ei preferată, vanilie cu sirop de arțar. Din când în când bea și o bere.

După somnul ei zilnic, își oferea un pătrățel de ciocolată neagră, pe care o numea „leacul pentru tristețe”, iar seara, când apunea soarele, savura un „deget” de whisky. Cina era mereu simplă: un singur fel de paste pomodoro și o salată.

Fiul lui Audrey Hepburn a dezvăluit că vedetei de la Hollywood îi plăceau pastele simple cu puțin ketchup, ulei de măsline, unt și parmezan. Luca a subliniat în cartea sa faptul că mama lui avea o dragoste aparte pentru lucrurile simple. Hepburn gătea des, dar la cină prepara cel mai des penne cu ketchup, pe care le savura în fața televizorului.

Nu este tocmai un lucru obișnuit să folosești ketchup la paste. Italienii ar avea multe de spus în acest caz, însă actrița iubea simplitatea. Fiul ei a explicat că mama sa a ajuns să iubească această mâncare după ce a trecut prin penuria de alimente din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, conform eatingwell.com.