 Diana Matei, sărbătorită ca o regină! Nu a lipsit coroana nici de pe tort! De ce preferă să-și cumpere singură cadourile
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Diana Matei, sărbătorită ca o regină! Nu a lipsit coroana nici de pe tort! De ce preferă să-și cumpere singură cadourile

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Diana Matei a dat o petrecere între fete  la împlinirea vârstei de 45 de ani. Geanina Ilieș și Denise Rifai nu au lipsit de la chef! Ce tort cu semnificație a avut solista și de ce preferă să-și cumpere singură cadou?

Diana Matei, sărbătorită ca o regină foto: Instagram
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Diana Matei, sărbătorită ca o regină foto: Instagram

A fost mare party între fete însă la ziua de naștere a cunoscutei soliste Diana Matei. Aceasta a ales să sărbătorească cei 45 de ani într-un cadru select, dar a invitat la chef numai fete. Bărbații, nici măcar soțul Marian Cleante, nu au avut acces!

Printre vedetele din show-biz care au venit să se distreze alături de Diana și să-i ureze  „La mulți ani!” s-au numărat Geanina Ilieș și Denise Rifai.  

 „Îmi doresc sănătate și să-mi fie bine, să am întotdeauna oamenii dragi lângă mine și energie frumoasă. Vă doresc și vouă acest lucru că e foarte important”, a spus solista la împlinirea celor 45 de ani. 

Ce urare i-a făcut Denise Rifai?

Denise Rifai a postat și ea un filmuleț din toiul petrecerii, pe rețelele de socializare și i-a adresat din suflet o urare prietenei sale: 

 „Și nu că e prietena mea, dar este o femeie aparte! O femeie, o mamă, o soție, o prietenă! Ca artistă o cunoașteți toți! La mulți ani, Diana! Te iubim!”, au fost cuvintele emoționante ale lui Denise Rifai adresate prietenei ei, Diana. 

Tortul din marțipan alb a constituit surpriza serii căci pe el trona o coroană, Diana fiind supra-numită „regina” muzicii din România, după ce artista a lansat piesa de succes „Regina”, în colaborare cu artistul Costel Biju în luna martie a anului 2026.

Diana Matei, alături de soțul Marian Cleante și fiul, Ianis foto:Facebook
Diana Matei, alături de soțul Marian Cleante și fiul, Ianis foto:Facebook

 „Soțul nu-mi ține socoteală”

Diana Matei este căsătorită cu Marian Cleante din 2018, dar relația lor durează de peste 20 de ani și au împreună un băiat pe nume Ianis, născut în anul 2014.

Cei doi s-au cunoscut când artista avea doar 21 de ani, iar părinții acesteia nu au fost de acord cu relația lor, mai ales că soțul artistei era căsătorit pe vremea aceea și avea 2 copii. 

Diana are mână liberă de la soțul ei și spune că obișnuiește să-și cumpere singură cadouri de ziua ei, în special diamante care sunt preferatele ei. 

 „Soțul nu-mi ține socoteală dacă e să-mi iau o pietricică ceva, un cadou de ziua mea și asta pentru că eu sunt genul de om cu bun simț, nu-mi place deloc să fac risipă! 

Ei nu se simte deloc amenințat pentru că știe că eu sunt Ministerul de finanțe la noi în casă, la mine stau banii întotdeauna și atunci când iau o decizie să-mi iau ceva în niciun caz nu o să fie afectat bugetul familiei”, a dezvăluit Diana Matei, în exclusivitate pentru Click!

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